ليدز يونايتد يضم أصغر هداف في تاريخ منتخب إيطاليا

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ضم الإيطالي الشاب ويلفريد جنونتو قادما من زيورخ السويسري.

ولم يعلن النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة التي يمتد تعاقدها حتى صيف 2027.

جنونتو بدأ مسيرته في أكاديمية إنتر الإيطالي وظل 8 سنوات بها حتى انتقل لصفوف زيورخ السويسري في 2020.

وفي أول مواسمه قاد الفريق لحصد لقب الدوري بعدما سجل 10 أهداف وصنع 5.

إجمالا ارتدى قميص زيورخ في 74 مباراة.

✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international Wilfried Gnonto from FC Zurich — Leeds United (@LUFC) September 1, 2022

وخاض أول مباراة دولية له مع منتخب إيطاليا أمام ألمانيا في يونيو الماضي بدوري الأمم الأوروبية، وسجل ضد نفس المنتخب إيابا هدفا ليصبح أصغر لاعب يسجل للأتزوري عبر تاريخه.

وارتدى قميص إيطاليا في 4 مباريات رسمية الصيف الجاري.

وسبق أن اختار جنونتو نجمه المفضل قائلا بعد مشاركته الأولى مع إيطاليا: "رحيم سترلينج، هو لاعب عالمي ومرن ويستطيع تحديد المباريات بأسلوبه، هذا ما أحاول فعله، أود اللعب في كل المراكز الهجومية".

وأصبح الإيطالي الشاب تاسع صفقات فريق إيلاند رود بعد بيرندان أراونسون وتايلر أدامز وداركو جيابي وراسموس كريستنسين وسوني بيركنيس وجويل روبيلس ومارك روكا ولويس سينسيترا.