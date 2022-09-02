فولام يدعم هجومه بـ دانييل جيمس وكارلوس فينيسيوس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 01:14

كتب : FilGoal

دانييل جيمس - فولام

حسم نادي فولام الإنجليزي صفقتين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بضم، البرازيلي كارلوس فينيسيوس والويلزي دانييل جميس.

وانضم دانييل جيمس على سبيل الإعارة قادما من ليدز يونايتد حتى نهاية الموسم.

وقال الجناح البالغ 24 عاما عبر موقع النادي: "إنني أتطلع إلى ذلك، تحدثت إلى المدير الفني وشعرت أنها مناسبة للغاية بالنسبة لي، ولا يمكنني الانتظار للبدء".

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وبدأ جيمس مسيرته مع هال سيتي ثم انضم إلى سوانزي سيتي، ومنه انتقل لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Dan James signs for Fulham

وساهم جيمس في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم لأول مرة منذ 1958، ويمتلك 34 مباراة دولية وهدفا بقميص منتخب ويلز.

وانضم أيضا البرازيلي بشكل نهائي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لموسم رابع قادما من بنفيكا البرتغالي.

Carlos Vinicius signs for Fulham

وقال البرازيلي البالغ 27 عاما: "أنا سعيد حقا لوجودي هنا. أعتقد أنه ناد كبير به أناس طيبون، لذلك أنا سعيد حقا، أنا سعيد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى. أنا أكثر خبرة الآن وأعتقد أنه يمكنني مساعدة النادي".

وجذب كارلوس الأنظار عقب تألقه في البرازيل وأعير لصفوف شباب ريال مدريد، وانضم إلى نابولي الإيطالي الذي أعاره مباشرة إلى ريو أفي البرتغالي ثم موناكو الفرنسي.

وانضم إلى بنفيكا مقابل 17 مليون يورو وحصد في أول مواسمه جائزة هداف الدوري البرتغالي برصيد 18 هدفا موسم 2019-20.

ولعب كارلوس موسما في الدوري الإنجليزي بقميص توتنام الإنجليزي، فسجل 10 أهداف وصنع 3 في 22 مباراة بقميص الديوك لكنه عاد لبنفيكا مجددا عقب نهاية إعارته.

Carlos Vinicius signs for Fulham

وضم فولام كل من: جواو بالينيا وعيسى ديوب وأندريس بيريرا وكيفين مبابو وبيرند لينو وويليان ومانور سولمون وشين دافي وليفين كورزاوا.

ويحتل النادي اللندني المركز الثامن بعد مرور 5 جولات برصيد 8 نقاط، عقب عودته مجددا للدوري الإنجليزي.

دانييل جيمس كارلوس فينيسيوس فولام الدوري الإنجليزي
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