الصفقة الثامنة.. جون بروكس يعزز دفاعات بنفيكا
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 01:10
كتب : FilGoal
أعلن نادي بنفيكا ضم المدافع الأمريكي جون بروكس في صفقة انتقال حر ليصبح ثامن صفقات النادي البرتغالي هذا الصيف.
جون أنطوني بروكس
النادي : بنفيكا
وتعاقد بنفيكا مع بروكس حتى صيف 2025 عقب نهاية تعاقده مع فولفسبورج الألماني.
صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في الدوري الألماني مع هيرتا برلين في صيف 2011 حتى 2017.
Brooks - 2️⃣5️⃣#EuAmoOBenfica || #Brooks pic.twitter.com/TssFOvwyFy— SL Benfica (@SLBenfica) September 1, 2022
وشارك بروكس مع هيرتا برلين في 132 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.
وانتقل بروكس إلى صفوف فولفسبورج في صيف 2017 بع 6 سنوات بقميص هيرتا برلين.
وشارك المدافع الأمريكي مع فولفسبورج في 146 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.
وعلى المستوى الدولي لعب جون بروكس مع المنتخب الأمريكي خلال 45 مباراة وسجل 3 أهداف.
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