الصفقة الثامنة.. جون بروكس يعزز دفاعات بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا ضم المدافع الأمريكي جون بروكس في صفقة انتقال حر ليصبح ثامن صفقات النادي البرتغالي هذا الصيف.

وتعاقد بنفيكا مع بروكس حتى صيف 2025 عقب نهاية تعاقده مع فولفسبورج الألماني.

صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في الدوري الألماني مع هيرتا برلين في صيف 2011 حتى 2017.

وشارك بروكس مع هيرتا برلين في 132 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.

وانتقل بروكس إلى صفوف فولفسبورج في صيف 2017 بع 6 سنوات بقميص هيرتا برلين.

وشارك المدافع الأمريكي مع فولفسبورج في 146 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وعلى المستوى الدولي لعب جون بروكس مع المنتخب الأمريكي خلال 45 مباراة وسجل 3 أهداف.