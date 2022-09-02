الصفقة السادسة.. أندري جوميش معارا إلى ليل

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 00:38

كتب : FilGoal

أندريه جوميش - إيفرتون - أرسنال

أتم ليل إجراءات التعاقد مع أندري جوميش قادما من إيفرتون.

وأعلن ليل ضم أندري جوميش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبات جوميش الصفقة السادسة للنادي الفرنسي بعد آدم وناس ومحمد بايو وريمي كابيلا وأكيم زيدادكا وبافودي دياكيتي.

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ويملك لاعب الوسط البرتغالي 29 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال.

وسبق لجوميش اللعب في أندية بنفيكا وفالنسيا وبرشلونة وإيفرتون.

وانتقل صاحب الـ29 عاما لصفوف إيفرتون يف صيف 2019 قادما من برشلونة.

ولعب جوميش مع إيفرتون 100 مباراة وسجل هدفين وصنع 7 آخرين.

وخلال الموسم المنصرم خاض أندريه جوميش 19 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدف وصنع هدفين.

أندري جوميش فالنسيا إيفرتون
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