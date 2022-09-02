الصفقة السادسة.. أندري جوميش معارا إلى ليل
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 00:38
كتب : FilGoal
أتم ليل إجراءات التعاقد مع أندري جوميش قادما من إيفرتون.
أندري جوميش
النادي : إيفرتون
وأعلن ليل ضم أندري جوميش لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وبات جوميش الصفقة السادسة للنادي الفرنسي بعد آدم وناس ومحمد بايو وريمي كابيلا وأكيم زيدادكا وبافودي دياكيتي.
ويملك لاعب الوسط البرتغالي 29 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال.
🔴 L’international portugais, André Gomes, est Lillois ! @newbalance #TheNewLOSCStory— LOSC (@losclive) September 1, 2022
وسبق لجوميش اللعب في أندية بنفيكا وفالنسيا وبرشلونة وإيفرتون.
وانتقل صاحب الـ29 عاما لصفوف إيفرتون يف صيف 2019 قادما من برشلونة.
ولعب جوميش مع إيفرتون 100 مباراة وسجل هدفين وصنع 7 آخرين.
وخلال الموسم المنصرم خاض أندريه جوميش 19 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدف وصنع هدفين.
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