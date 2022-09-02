على خطى والده.. جاستن كلويفرت إلى فالنسيا

أعلن فالنسيا الإسباني ضم الهولندي جاستن كلويفرت قادما من صفوف روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانتقل كلويفرت لصفوف فالنسيا بعد فشل انتقاله إلى فولام في اللحظات الأخيرة.

وسيسير جاستن على خطى والده باتريك، الذي ارتدى قميص الخفافيش موسم 2005-06 وسجل هدفين فقط آنذاك في 16 مباراة.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في وقت سابق أن اللاعب جدد مع روما حتى صيف 2025 قبل الإعارة.

ويمكن لفالنسيا أن يضمه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم مقابل 15 مليون يورو.

وفشل كلويفرت في الحصول على تصريح العمل البريطاني بسبب القواعد الصارمة التي أصبح اللاعبين مطالبين بها للحصول على التصريح منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

اللاعب كان سينتقل إلى فولام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء مقابل 10 مليون يورو.

صاحب الـ 23 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف نيس الفرنسي.

وشارك كلويفرت مع نيس في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وقبلها سجل 3 أهداف في 19 مع ريد بول لايبزج الألماني.

إجمالا مع روما 68 مباراة سجل 9 أهداف في جميع المسابقات.

وأصبح الهولندي البالغ 24 عاما تاسع صفقات الخفافيش بعد أندري ألميدا وهوجو دورو وشينك أوزكار وإدينسون كافاني وسامو كاستييخو ونيكو جونزاليس وأيلاش موريبا وصامويل لينو.

ويحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط عقب مرور أول 3 جولات من الدوري الإسباني.