الحلم تحقق بعد 11 عاما.. بيليرين ينتقل إلى برشلونة من أرسنال

"حلمي هو اللعب للفريق الأول" وبعد 11 عاما أخيرا سيحقق هيكتور بيليرين ما تمناه.

برشلونة يعلن ضم هيكتور بيليرين رسميا قادما من أرسنال في صفقة انتقال حر.

وفسخ اللاعب الإسباني صاحب الـ27 عاما تعاقده مع أرسنال ليعود إلى صفوف ناديه والشرط الجزائي في تعاقده بلغ 50 مليون يورو.

ويعد بيليرين من ناشئي برشلونة لكنه لم يلعب أبدا للفريق الأول وانتقل إلى أرسنال حينما بلغ من العمر 16 عاما.

ومنذ انتقاله لأرسنال في 2011 أعير إلى واتفورد في 2013 وعاد لتمثيل الفريق الأول بداية من 2014.

dreams come true 😏 pic.twitter.com/VZkVAbiY9S — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022

وخاض بيليرين مع أرسنال 239 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 29 آخرين.

ورحل بيليرين عن أرسال في عام 2021 وأعير إلى ريال بيتيس الإسباني.

ومع عودته إلى أرسنال عقب نهاية الإعارة توصل اللاعب مع أرسنال لاتفاق لفسخ تعاقده ومن ثم الانتقال إلى برشلونة.

وأصبح بيليرين هو سادس صفقات برشلونة في الصيف الجاري بعد كل من رافينيا وجولز كوندي وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.