أول مباراة ستكون ضد فريقه السابق.. يوهان موهيكا ينضم إلى فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني ضم الظهير الكولومبي يوهان موهيكا قادما من صفوف إليتشي لمدة 4 سنوات.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 12 مع الغواصات الصفراء، وستكون أول مواجهة له مع الفريق ضد فريقه السابق إليتشي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وضم الفريق الأصفر كل من: بيبي رينا وخورخي كوينكا وكيكو فيمينا وجيوفاني لو سيلسو ومانو مورلانيس وأليكس باينا ونيكولاس جاكسون وخوسيه موراليس.

وبدأ موهيكا البالغ 30 عاما مسيرته مع ديبورتيفو كالي الكولومبي وقضى أغلب مسيرته الأوروبية في إسبانيا.

فانضم لصفوف رايو فاييكانو في 2014 ثم بلد الوليد وجيرونا.

وقضى موسما وحيدا خارج إسبانيا، رفقة أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة من جيرونا.

وانضم في صيف 2021 لصفوف إليتشي بشكل نهائي قادما من جيرونا.

وبدأ موهيكا الموسم الحالي في 3 مباريات وخاضها أساسيا مع إليتشي.

ويحتل فياريال المركز الرابع برصيد 7 نقاط في الدوري الإسباني.