على طريقة بوكيمون.. موريبا معارا إلى فالنسيا من لايبزيج

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

إليكاس موريبا

على طريقة بوكيمون الشهيرة أعلن فالنسيا الحصول على خدمات إلايش موريبا لموسم جديد.

وتعاقد فالنسيا مع موريبا لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من صفوف لايبزيج.

وأعلن فالنسيا توصله إلى اتفاق مع لايبزيج بشأن التعاقد مع موريبا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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موريبا لعب في فالنسيا معارا من لايبزيج خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية حتى نهاية الموسم المنصرم.

وتوصل فالنسيا إلى اتفاق مع لايبزيج يبقي موريبا حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب موريبا في الموسم المنصرم مع فالنسيا خلال 18 مباراة وصنع هدفا في مسابقتي الدوري وكأس إسبانيا.

ونشأ اللاعب الغيني في أكاديمية برشلونة للشباب، وانتقل إلى لايبزيج مطلع الصيف الماضي بعد توتر العلاقة بين الطرفين بسبب رغبة اللاعب في الحصول على راتب أعلى.

وكان موريبا وصل إلى النادي الألماني من برشلونة مقابل 16 مليون يورو في يونيو الماضي.

ولم يلعب المدافع الغيني مع لايبزيج سوى 100 دقيقة فقط منذ الانضمام بواقع 6 مباريات منها 2 فقط في الدوري الألماني.

إلايش موريبا فالنسيا لايبزج
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