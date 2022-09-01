جوهرة برازيلية أخرى.. ألميريا يضم البرازيلي لازارو

أعلن نادي ألميريا الإسباني ضم البرازيلي لازارو فينيسيوس قادما من فلامنجو البرازيلي حتى 2028.

اللاعب البالغ 20 عاما سيدعم هجوم الفريق بعد ضم المالي البلال توريه لتعويض رحيل النيجيري عمر صادق.

وبحسب التقارير كلفت الصفقة الفريق الإسباني 7 ملايين يورو.

لازارو الفائز بكأس العالم للناشئين يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم أيضا.

وتوج مع فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي 2020.

🔴⚪️ LÁZARO VINICIUS ROJIBLANCO HASTA 2028 ⚪️🔴 🤝 La UD Almería y el @Flamengo llegan a un acuerdo para el traspaso del extremo izquierdo. 🇧🇷🤩⚽️ La magia con el balón llega al Power Horse Stadium. ¡Bienvenido! #LázaroRojiblanco | #F5Day pic.twitter.com/IVEPiNzK5H — UD Almería (@U_D_Almeria) September 1, 2022

الموسم الجاري شارك لازارو في 44 مباراة سجل 8 أهداف وصنع مثلها.

وأصبح البرازيلي الشاب الصفقة الرابعة عشر في صفوف النادي الموسم الحالي والثالث المنضم من الدوري البرازيلي.

ووصفه النادي عبر موقعه الرسمي بـ "جوهرة برازيلية" تنضم إلى الفريق.

وضم ألميريا من الدوري البرازيلي كل من كايكي من سانتوس وأيضا ليو بابتيستاو من الفريق ذاته.

ويحتل ألميريا المركز العاشر رصيد 4 نقاط عقب مرور 4 جولات من الدوري الإسباني.