جوهرة برازيلية أخرى.. ألميريا يضم البرازيلي لازارو

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

لازارو فينيسيوس - فلامنجو

أعلن نادي ألميريا الإسباني ضم البرازيلي لازارو فينيسيوس قادما من فلامنجو البرازيلي حتى 2028.

اللاعب البالغ 20 عاما سيدعم هجوم الفريق بعد ضم المالي البلال توريه لتعويض رحيل النيجيري عمر صادق.

وبحسب التقارير كلفت الصفقة الفريق الإسباني 7 ملايين يورو.

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لازارو الفائز بكأس العالم للناشئين يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم أيضا.

وتوج مع فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي 2020.

الموسم الجاري شارك لازارو في 44 مباراة سجل 8 أهداف وصنع مثلها.

وأصبح البرازيلي الشاب الصفقة الرابعة عشر في صفوف النادي الموسم الحالي والثالث المنضم من الدوري البرازيلي.

ووصفه النادي عبر موقعه الرسمي بـ "جوهرة برازيلية" تنضم إلى الفريق.

وضم ألميريا من الدوري البرازيلي كل من كايكي من سانتوس وأيضا ليو بابتيستاو من الفريق ذاته.

ويحتل ألميريا المركز العاشر رصيد 4 نقاط عقب مرور 4 جولات من الدوري الإسباني.

لازارو فينيسيوس فلامنجو ألميريا
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