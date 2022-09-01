ديباي يقرر البقاء في برشلونة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي يحتفل بهدف برشلونة أمام إلتشي

حسم الهولندي ممفيس ديباي صانع ألعاب برشلونة الجدل حول مستقبله هذا الصيف.

وارتبط إسم ديباي بالرحيل عن صفوف برشلونة قبل أن يسحم قراره النهائي.

وكتب ديباي في تويتر: "لقد قررت البقاء في برشلونة. ملتزم بالمساهمة في تحقيق الإنجازات الرياضية للنادي".

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وكان وكيل ديباي قد سافر إلى إيطاليا خلال الفترة الماضية للتفاوض مع يوفنتوس على التفاصيل الشخصية.

ويأتي ذلك بعدما حصل ديباي على الضوء الأخضر من برشلونة للرحيل كوكيل مجاني إذا تم الاتفاق مع يوفنتوس.

وكان الاتفاق بين يوفنتوس وديباي على ضم اللاعب لمدة عامين بالإضافة إلى خيار لموسم ثالث براتب قدره 7 ملايين بالإضافة إلى المكافآت.

ويبدو أن صفقة انتقال ديباي إلى صفوف يوفنتوس قد توقفت خاصة بعدما ضم النادي الإيطالي ميليك معارا من مارسيليا مع بند إلزامية الشراء.

ممفيس ديباي برشلونة
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