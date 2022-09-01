خبر في الجول – بيرسي تاو يفضل استمرار تأهيله في الأهلي استعدادا للعودة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:43

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي والمصري

فضل بيرسي تاو لاعب الأهلي خوض برنامجه التأهيلي في مقر ناديه وليس في بلاده في ظل إصابته في العضلة الأمامية.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الطبي أبلغ تاو بعدم وجود مشكلة في سفره لبلاده وخوض برنامجه التأهيلي هناك ولكنه كان يرغب في خوضه في مقر ناديه.

وبالفعل سافر تاو لثلاثة أيام فقط وعاد لخوض برنامجه التأهيلي في الأهلي وحالته تحسنت بشكل كبير استعدادا لخوض التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة الراحة السلبية بعد ختام الدوري.

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ويأمل تاو في الشفاء من إصابته ليكون في أفضل شكل مع عودة المباريات.

وكان تاو تلقى عرضا للانتقال إلى لوهافر الفرنسي أحد أندية الدرجة الثانية لكن علم FilGoal.com أن النادي الأوروبي والأهلي واللاعب الجنوب إفريقي لم يتوصلوا لاتفاق فبائت الصفقة بالفشل.

بيرسي تاو الأهلي
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