بادجي إلى بوردو على سبيل الإعارة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

أليو بادجي

أعلن نادي بوردو الفرنسي ضم السنغالي أليو بادجي قادما من صفوف إميان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وسيرتدي المهاجم السنغالي القميص رقم 10 للفريق مع الفريق الذي هبط للدرجة الثانية الفرنسية.

ورحل السنغالي بشكل نهائي عن الأهلي الصيف الجاري صوب إميان الفرنسي بعد نهاية إعارته مقابل مليوني يورو.

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وسجل الموسم الماضي 13 هدفا في 26 مباراة بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

Aliou Badji commits to the Girondins de Bordeaux (September 2022)

يذكر أن الأهلي يمتلك نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب المستقبلي.

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الماضي وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو.

ولعب بادجي معارا مع إميان الفرنسي الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 وشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

بوردو الذي هبط بنهاية الموسم الماضي من الدوري الفرنسي بتذيل الترتيب.

ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة عقب أول 6 جولات.

أليو بادجي بوردو أميان الأهلي
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