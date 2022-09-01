بادجي إلى بوردو على سبيل الإعارة

أعلن نادي بوردو الفرنسي ضم السنغالي أليو بادجي قادما من صفوف إميان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وسيرتدي المهاجم السنغالي القميص رقم 10 للفريق مع الفريق الذي هبط للدرجة الثانية الفرنسية.

ورحل السنغالي بشكل نهائي عن الأهلي الصيف الجاري صوب إميان الفرنسي بعد نهاية إعارته مقابل مليوني يورو.

وسجل الموسم الماضي 13 هدفا في 26 مباراة بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

يذكر أن الأهلي يمتلك نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب المستقبلي.

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الماضي وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو.

ولعب بادجي معارا مع إميان الفرنسي الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 وشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

بوردو الذي هبط بنهاية الموسم الماضي من الدوري الفرنسي بتذيل الترتيب.

ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة عقب أول 6 جولات.