مرتضى: زيزو لديه عرض من الريان بـ100 مليون جنيه.. ولكنه يريد البقاء في الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن تقدم الريان القطري بعرض لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وتحدث مرتضى في فيديو ذاعته قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "لدينا عرض منذ شهر من الريان القطري لضم زيزو مقابل 5 ملايين دولار بما يعادل 100 مليون جنيه".

وواصل "وهذه كارثة اللجان فهناك بند في عقد زيزو ينص على دفع 2.5 مليون دولار ومن ثم يرحل".

وتابع "ولكن زيزو أبلغني وقت التتويج بلقب الدوري في لقاء الاتحاد السكندري في الملعب برغبته في البقاء مع الزمالك، وسأجعله يبقى فإسعاد الملايين أفضل من جلب الملايين".

وأكمل "أطالب جماهير الزمالك بالهدوء فهذا الضغط لن يجعلنا نستطيع العمل، واللجنة هي من وضعت الشرط الجزائي في تعاقده".

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق بتقدم الريان القطري بعرض بـ5 ملايين دولار لضم زيزو.

من جهة أخرى، مصطفى سيد، والد أحمد سيد "زيزو" والذي يخوض المفاوضات نيابة عن نجله، صرح لـFilGoal.com بأن "اللاعب يمتلك عدة عروض أبرزها من الريان القطري ونانت الفرنسي، وعروض أخرى من تركيا".

وأضاف "حتى الآن لم نحسم أي شيء، وننتظر قرار الزمالك حتى نعرف ما علينا فعله خلال الساعات القليلة المقبلة".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن نادي نانت الفرنسي قرر إيقاف المفاوضات للحصول على زيزو، وأبلغ اللاعب بذلك بسبب ضيق الوقت قبل غلق باب الانتقالات.

وحسب عقد زيزو مع الزمالك، فإن اللاعب يحق له فسخ تعاقده مع الفريق مقابل 2 مليون دولار خلال 15 يوما عقب نهاية الموسم المحلي، والذي انتهى في مصر يوم 30 أغسطس.

ويملك زيزو عقدا مع الزمالك مستمر لصيف عام 2024.