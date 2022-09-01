أرتور ميلو إلى ليفربول

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

أرتور ميلو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم البرازيلي أرتور ميلو قادما من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وبحسب بيان يوفنتوس سيدفع ليفربول 37.5 مليون يورو، حال إتمام التعاقد بشكل نهائي.

وقال أرتور لموقع ليفربول: "أنا سعيد حقا لوجودي هنا مرتديا هذا القميص الرائع مع هذا الشعار الشهير الذي يمثل الكثير في كرة القدم العالمية، إنه حلم".

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وأضاف "تحدثنا كثيرا، وكانت أفكارنا ورؤيتنا مناسبة تماما لذلك أنا متأكد من أنه كان الاختيار الصحيح. أنا سعيد حقا ومتحفز للغاية لمواصلة عيش حلمي على أرض الملعب وتقديم كل ما لدي بقميص ليفربول".

وتابع: "يمتلك ليفربول تاريخا رائعا في كرة القدم. لقد لعبت ضد ليفربول، وأنا أعلم شعور التواجد في الملعب والجماهير خلفهم".

وأتم "كنت مع الخصم والآن أنا في الجانب الأيمن لذلك أنا متحمس حقا. إنه ناد ضخم مع مدرب رائع ولاعبين رائعين. كما قلت من قبل، إنه حلم أن أكون هنا".

Arthur Melo at the AXA Training Centre.

وبدأ البرازيلي البالغ 26 عاما مسيرته مع جريميو البرازيلي ومنه انتقل لبرشلونة في يناير 2018.

وبقميص البلاوجرانا توج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني وسجل 6 أهداف في 72 مباراة.

وانضم أرتور ليوفنتوس وخاض موسمين سجل خلالها 63 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وسيصبح أرتور البرازيلي الثالث في ليفربول الموسم الجاري رفقة أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو.

ويحتل ليفربول المركز السادس بعد مرور 5 جولات برصيد 8 نقاط.

وأصبح البرازيلي رابع صفقات الريدز بعد كل من الأوروجوياني داروين نونيز والبرتغالي فابيو كارفاليو والأسكتلندي كالفين رامسي.

أرتور ميلو يوفنتوس ليفربول
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