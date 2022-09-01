الصفقة الخامسة.. ليل يتعاقد مع آدم وناس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

آدم وناس

أتم ليل إجراءات التعاقد مع الجزائري آدم وناس قادما من صفوف نابولي ليضم صفقته الخامسة هذا الصيف.

وأعلن النادي الفرنسي تعاقده مع صانع الألعاب الجزائري لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

ولعب صاحب الـ25 عاما الموسم الماضي 21 مباراة مع نابولي بجميع المسابقات وسجل هدفين.

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وكان الدولي الجزائري قد انضم إلى نابولي في صيف 2017 بعد موسمين ناجحين مع بوردو الفرنسي خاض خلالهما 60 مباراة وسجل 10 أهداف في جميع المسابقات.

وفي صيف 2019 عاد الجناح الجزائري إلى الدوري الفرنسي من خلال إعارة لمدة عام واحد إلى صفوف نيس.

وخاض وناس مع نيس 19 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين في جميع المسابقات قبل العودة إلى نابولي.

وبشكل عام خاض وناس 67 مباراة مع نادي نابولي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.

ليل نابولي آدم وناس
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