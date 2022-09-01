لتعويض رحيل عمر صادق.. ألميريا يضم البلال توريه

أعلن نادي ألميريا الإسباني ضم البلال توريه قادما من ستاد ريمس الفرنسي حتى 2028.

وسينضم المالي وفقا للتقارير مقابل 10 ملايين يورو لتعويض رحيل النيجيري عمر صادق.

توريه (20 عاما) انتقل لريمس في 2020 ومنذ ذلك الحين خاض 68 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5.

وبقميص منتخب مالي شارك في 13 مباراة وسجل 4 أهداف وتواجد في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

🔴⚪️ 𝗘𝗟 𝗕𝗜𝗟𝗔𝗟 TOURÉ ⚪️🔴 ✍️ La UD Almería y el @StadeDeReims llegan a un acuerdo para el traspaso del delantero, que será rojiblanco hasta 2028. ¡Bienvenido! Un 'killer' del área para el Almería ⚽️🦅#ElBilalRojiblanco | #F5Day pic.twitter.com/azDDVJg7KH — UD Almería (@U_D_Almeria) September 1, 2022

ضم نادي ريال سوسيداد الإسباني المهاجم النيجيري عمر صادق قادما من ألميريا حتى صيف 2028.

المهاجم النيجيري أصبح ثاني أغلى لاعب يبيعه ألميريا مقابل 20 مليون يورو، بعد الأوروجوياني داروين نونيز إلى بنفيكا مقابل 34 مليون يورو في صيف 2020.

كما أصبح أغلى لاعب يضم الفريق الباسكي متفوقا على إيسير إيارامنيدي الذي انضم من ريال مدريد في 2015 مقابل 17 مليون يورو.

ويحتل ألميريا المركز العاشر رصيد 4 نقاط عقب مرور 4 جولات من الدوري الإسباني.