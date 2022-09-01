لتعويض رحيل عمر صادق.. ألميريا يضم البلال توريه

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

البلال توريه

أعلن نادي ألميريا الإسباني ضم البلال توريه قادما من ستاد ريمس الفرنسي حتى 2028.

وسينضم المالي وفقا للتقارير مقابل 10 ملايين يورو لتعويض رحيل النيجيري عمر صادق.

توريه (20 عاما) انتقل لريمس في 2020 ومنذ ذلك الحين خاض 68 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5.

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وبقميص منتخب مالي شارك في 13 مباراة وسجل 4 أهداف وتواجد في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ضم نادي ريال سوسيداد الإسباني المهاجم النيجيري عمر صادق قادما من ألميريا حتى صيف 2028.

المهاجم النيجيري أصبح ثاني أغلى لاعب يبيعه ألميريا مقابل 20 مليون يورو، بعد الأوروجوياني داروين نونيز إلى بنفيكا مقابل 34 مليون يورو في صيف 2020.

كما أصبح أغلى لاعب يضم الفريق الباسكي متفوقا على إيسير إيارامنيدي الذي انضم من ريال مدريد في 2015 مقابل 17 مليون يورو.

ويحتل ألميريا المركز العاشر رصيد 4 نقاط عقب مرور 4 جولات من الدوري الإسباني.

البلال توريه ألميريا ستاد ريمس
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