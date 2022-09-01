عبد الصمد الزلزولي إلى أوساسونا
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 22:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي أوساسونا ضم المغربي عبد الصمد الزلزولي قادما من برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
عبد الصمد الزلزولي
النادي : أوساسونا
المغربي البالغ 20 عاما لم يخض أي مباراة الموسم الجاري بقميص الفريق الكتالوني.
وخاض بقميص برشلونة الموسم الماضي 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.
وبقميص فريق الشباب للبلاوجرانا سجل 3 وصنع 7 في 21 مباراة.
COMUNICADO OFICIAL | #Osasuna alcanza un acuerdo con el @FCBarcelona para la cesión de Abde.#BienvenidoAbde #OngiEtorriAbde #WelcomeAbde
▶️ https://t.co/RR8ZcOBBMe pic.twitter.com/0hgNjrPpqg— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 1, 2022
وأصبح المغربي سادس لاعب يُعيره برشلونة الصيف الجاري بعد نيكو جونزاليس لـ فالنسيا وسيرجينيو ديست لـ ميلان وكليمون لونجليه لـ توتنام وألكيس كويادو لـ إلتشي وصامويل أومتيتي لـ ليتشي.
وأصبح المغربي البالغ 20 عاما خامس صفقات أوساسونا بعد موي جوميز ومانو سانشيز وإيتور فيرنانديز وروبن بينّا.
ويحتل أوساسونا المركز السابع في الدوري الإسباني بعد مرور 3 جولات برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز على إشبيلية وقادش وخسارة من ريال بيتيس.