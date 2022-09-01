عبد الصمد الزلزولي إلى أوساسونا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 22:41

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - برشلونة

أعلن نادي أوساسونا ضم المغربي عبد الصمد الزلزولي قادما من برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

المغربي البالغ 20 عاما لم يخض أي مباراة الموسم الجاري بقميص الفريق الكتالوني.

وخاض بقميص برشلونة الموسم الماضي 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

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وبقميص فريق الشباب للبلاوجرانا سجل 3 وصنع 7 في 21 مباراة.

وأصبح المغربي سادس لاعب يُعيره برشلونة الصيف الجاري بعد نيكو جونزاليس لـ فالنسيا وسيرجينيو ديست لـ ميلان وكليمون لونجليه لـ توتنام وألكيس كويادو لـ إلتشي وصامويل أومتيتي لـ ليتشي.

وأصبح المغربي البالغ 20 عاما خامس صفقات أوساسونا بعد موي جوميز ومانو سانشيز وإيتور فيرنانديز وروبن بينّا.

ويحتل أوساسونا المركز السابع في الدوري الإسباني بعد مرور 3 جولات برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز على إشبيلية وقادش وخسارة من ريال بيتيس.

عبد الصمد الزلزولي برشلونة أوساسونا
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