سيزامل تريزيجيه.. ماكسي جوميز من فالنسيا إلى طرابزون سبور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

ماكسي جوميز

أتم نادي طرابزون سبور إجراءات التعاقد مع ماكسي حوميز قادما من صفوف فالنسيا.

وتعاقد طرابزون مع جوميز قادما من فالنسيا بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وأعلن فالنسيا توصله إلى اتفاق مع طرابزون سبور لنقل ماكسي جوميز إلى النادي التركي.

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لسحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا ميلان يضم أستر فرانكس وسيرجينيو ديست بي إن سبورتس تنقل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال رومانو: كلويفرت معارا إلى فالنسيا بعد تمديد عقده مع روما

وسيلعب ماكسي جوميز بقميص طرابزون سبور إلى جوار النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وجاءت موافقة فالنسيا على انتقال ماكسي جوميز بعد ايام من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم المخضرم إدينسون كافاني.

جوميز قد انضم إلى صفوف فالنسيا في 2019 وخاض 122 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 26 هدفا.

وسجل جوميز هدفه الأول بقميص نادي فالنسيا في مباراة رسمية في 14 سبتمبر 2019 ضد نادي برشلونة في كامب نو.

طرابزون سبور ماكسي جوميز فالنسيا
نرشح لكم
ميلان يضم أستر فرانكس وسيرجينيو ديست رومانو: كلويفرت معارا إلى فالنسيا بعد تمديد عقده مع روما الصفقة السابعة.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر (0) - (1) مانشستر يونايتد.. رونالدو كاد يسجل هدفا جميلا العدد وصل لـ 23.. مونزا يضم 3 لاعبين جدد تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا
أخر الأخبار
عبد الصمد الزلزولي إلى أوساسونا 3 دقيقة | ميركاتو
مدرب الأهلي - صدقي لـ في الجول: قرار تعيين سواريش لم يكن موفقا.. ومن غير العدل الحكم على فترته 17 دقيقة | الكرة المصرية
سيزامل تريزيجيه.. ماكسي جوميز من فالنسيا إلى طرابزون سبور 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لسحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميلان يضم أستر فرانكس وسيرجينيو ديست ساعة | ميركاتو
بي إن سبورتس تنقل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال ساعة | الكرة المصرية
رومانو: كلويفرت معارا إلى فالنسيا بعد تمديد عقده مع روما ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة السابعة.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد