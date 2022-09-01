سيزامل تريزيجيه.. ماكسي جوميز من فالنسيا إلى طرابزون سبور

أتم نادي طرابزون سبور إجراءات التعاقد مع ماكسي حوميز قادما من صفوف فالنسيا.

وتعاقد طرابزون مع جوميز قادما من فالنسيا بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وأعلن فالنسيا توصله إلى اتفاق مع طرابزون سبور لنقل ماكسي جوميز إلى النادي التركي.

Fırtına’nın Boğa’sı imzayı attı. 😎 Trabzonsporumuza hoş geldin ‘El Toro’ Maxi Gomez! ❤️💙 pic.twitter.com/7JWggq2g3M — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2022

وسيلعب ماكسي جوميز بقميص طرابزون سبور إلى جوار النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وجاءت موافقة فالنسيا على انتقال ماكسي جوميز بعد ايام من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم المخضرم إدينسون كافاني.

جوميز قد انضم إلى صفوف فالنسيا في 2019 وخاض 122 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 26 هدفا.

وسجل جوميز هدفه الأول بقميص نادي فالنسيا في مباراة رسمية في 14 سبتمبر 2019 ضد نادي برشلونة في كامب نو.