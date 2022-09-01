ميلان يضم أستر فرانكس وسيرجينيو ديست

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 21:33

كتب : إسلام أحمد

أستر فرانكس - سرجينيو ديست - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم الثنائي: البلجيكي أستر فرانكس قادما فولفسبورج الألماني والأمريكي سيرجينيو ديست قادما من برشلونة الإسباني.

أستر فرانكس

النادي : ميلان

سيرجينيو ديست

النادي : ميلان

وانضم الثنائي للروسونيري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

البلجيكي الرابع

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وبدأ فرانكس مسيرته مع ميخيلين البلجيكي وخاض 47 مباراة وسجل 5 أهداف وفي صيف 2020 انضم لصفوف فولفسبورج الألماني.

وسجل مع الفريق هدفين خلال 29 مباراة.

كما تدرج لاعب الوسط البالغ 19 عاما في فئات الشباب لمنتخب بلجيكا.

وسيرتدي البلجيكي الشاب القميص رقم 40 مع ميلان.

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وبحسب التقارير سيكلف بطل الدوري الإيطالي 12 مليون يورو.

وأصبح أستر رابع بلجيكي في الفريق الموسم الجاري بعد الثنائي ديفوك أوريجي القادم في صفقة انتقال حر، وشارل دي كيتلاري القادم من كلوب بروج وأليكسيس ساليميكريس.

ديست الأمريكي الثاني

بدأ الظهير الأيمن البالغ 21 عاما مسيرته مع أياكس متدرجا في صفوف فرف الناشئين والشباب وانتقل مقابل 21 مليون يورو في 2020 لبرشلونة.

وانضم ديست إلى ميلان بعد 72 ظهور بقميص البلاوجرانا إذ أصبح أول أمريكي يرتدي قميص الفريق الكتالوني.

وسجل ديست 3 أهداف وصنع 4 وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

وبحسب التقارير فأن الصفقة حال تمت بشكل نهائي سيكلف ميلان 20 مليون يورو.

وسيرتدي القميص رقم 21 مع ميلان.

وأصبح ديست ثاني أمريكي يرتدي قميص ميلان بعد أوجتشي أونيو الذي لعب بين 2009 و2011 للروسونيري.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من الثنائي البلجيكي ديفوك أوريجي وشارل دي كيتلاري وأليساندرو فلورينزي وجونيور ميسياس ومالك شاو.

كما جدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش وتوماسو بوبيجا.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 8 نقاط عقب مرور 4 جولات من بداية الدوري الإيطالي.

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