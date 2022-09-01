بي إن سبورتس تنقل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

أعلنت شبكة بي إن سبورتس نقلها مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي.

ويستضيف استاد لوسيل المباراة، وهو ملعب نهائي كأس العالم قطر 2022، ويسع الملعب لحضور 80 ألف مشجع.

ووقع الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي اتفاقية مع اللجنة المنظمة لفعاليات كأس سوبر لوسيل بقطر.

وحضر أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك توقيع اتفاقية إقامة بطولة كأس سوبر لوسيل بقطر بمشاركة الزمالك والهلال السعودي والمقرر إقامتها يوم 9 ستمبر المقبل.

وتواجد أمير مرتضى في مراسم توقيع العقود في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، بحضور منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم بن سليمان القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وفيصل الغشيان أمين مجلس إدارة نادي الهلال السعودي

ونجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

فيما يحمل الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الثلاث الماضية.