رومانو: كلويفرت معارا إلى فالنسيا بعد تمديد عقده مع روما

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

جاستن كلويفرت

أتم فالنسيا الاتفاق مع روما بشأن التعاقد مع جاستن كلويفرت على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وسينتقل كلويفرت لصفوف فالنسيا بعد فشل انتقاله إلى فولام في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الصحفي الغيطالي فابريزو رومانو المختص في أخبار الانتقالات أن الاتفاق تم بين روا وفالنسيا بشأن جاستن كلويفرت.

أخبار متعلقة
الصفقة السابعة.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير العدد وصل لـ 23.. مونزا يضم 3 لاعبين جدد تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي

وأشار إلى أن كلويفرت مدد تعاقده مع روما حتى 2025 وسيكون هناك خيار شراء لفالنسيا مقابل 15 مليون يورو.

وفشل كلويفرت في الحصول على تصريح العمل البريطاني بسبب القواعد الصارمة التي أصبح اللاعبين مطالبين بها للحصول على التصريح منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

اللاعب كان سينتقل إلى فولام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء مقابل 10 مليون يورو.

صاحب الـ 23 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف نيس الفرنسي.

وشارك كلويفرت مع نيس في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.

روما فالنسيا جاستن كلويفرت
نرشح لكم
ميلان يضم أستر فرانكس وسيرجينيو ديست الصفقة السابعة.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر (0) - (1) مانشستر يونايتد.. سانشو جوووول العدد وصل لـ 23.. مونزا يضم 3 لاعبين جدد تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا للقطب الآخر من ميلانو.. أتشيربي ينضم إلى إنتر
أخر الأخبار
ميلان يضم أستر فرانكس وسيرجينيو ديست 6 دقيقة | ميركاتو
بي إن سبورتس تنقل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال 16 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: كلويفرت معارا إلى فالنسيا بعد تمديد عقده مع روما 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السابعة.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر (0) - (1) مانشستر يونايتد.. سانشو جوووول 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العدد وصل لـ 23.. مونزا يضم 3 لاعبين جدد 55 دقيقة | ميركاتو
تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد