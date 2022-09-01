رومانو: كلويفرت معارا إلى فالنسيا بعد تمديد عقده مع روما

أتم فالنسيا الاتفاق مع روما بشأن التعاقد مع جاستن كلويفرت على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وسينتقل كلويفرت لصفوف فالنسيا بعد فشل انتقاله إلى فولام في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الصحفي الغيطالي فابريزو رومانو المختص في أخبار الانتقالات أن الاتفاق تم بين روا وفالنسيا بشأن جاستن كلويفرت.

وأشار إلى أن كلويفرت مدد تعاقده مع روما حتى 2025 وسيكون هناك خيار شراء لفالنسيا مقابل 15 مليون يورو.

وفشل كلويفرت في الحصول على تصريح العمل البريطاني بسبب القواعد الصارمة التي أصبح اللاعبين مطالبين بها للحصول على التصريح منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

اللاعب كان سينتقل إلى فولام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء مقابل 10 مليون يورو.

صاحب الـ 23 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف نيس الفرنسي.

وشارك كلويفرت مع نيس في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.