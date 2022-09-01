الصفقة السابعة.. باريس سان جيرمان يضم كارلوس سولير

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

كارلوس سولير

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضم الإسباني كارلوس سولير قادما من فالنسيا حتى صيف 2027.

وذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن سان جيرمان سيضم قائد فالنسيا مقابل 17 مليون يورو، خاصة مع تبقى عاما واحدا في عقده مع الخفافيش.

وقال كارلوس سولير عقب موقع النادي الرسمي: "أنا سعيد جدا، إنها مغامرة جديدة في مسيرتي، وأشعر بالفخر والحماس الشديد لبدء العمل مع زملائي في الفريق، والالتقاء بهم وتقديم كل ما لدي من أجل هذا القميص"

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وأضاف "يوم الثلاثاء المقبل سنلعب أول مباراة لنا في دوري أبطال أوروبا في بارك دي برنس، وستكون هذه فرصة بالنسبة لي لمعرفة ذلك. أنا متأكد من أنها ستكون حفلة كبيرة للجميع وللمعجبين".

وشارك سولير -25 عاما- في 226 مباراة بقميص فالنسيا، منذ ظهوره مع الفريق الأول عام 2017.

وأصبح الإسباني سابع صفقات الفريق الباريسي الصيف الجاري بعد فيتينا ونونو مينديش وفابيان رويز وريناتو سانشيز ونوردي موكيلي وهوجو إيكتيكي.

فيما رحل عن باريس سان جيرمان كل من: أرناود كالموندو وثيلو كيرير وألفونس أريولا ويوليان دراكسلر ومارسين بولكا وعبده ديالو وأنخيل دي ماريا وتشافي سيمونس وإدريسا جانا جاي وجورجينيو فينالدوم وأندير هيريرا ولياندرو باريديس ولافين كورزاوا.

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