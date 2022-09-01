العدد وصل لـ 23.. مونزا يضم 3 لاعبين جدد

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

أرماندو إيزو - مونزا

أعلن نادي مونزا الإيطالي ضم 3 لاعبين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وضم النادي الصاعد لأول مرة في تاريخه للدوري الإيطالي كل من:

المدافع أرماندو إيزو من تورينو.

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الظهير الأيمن جابريلي فيريرايني من فيورنتينا

لاعب الوسط نيكولو روفيلا من يوفنتوس

Football Association Monza SpA

ورفع النادي المملوك لـ سيفليو بيرلسكوني مالك ميلان السابق صفقاته لـ 23 لاعبا في سوق الانتقالات الصيفية.

وضم مونزا كل من: أندريا كاربوني وميكالي دي جريجورجو وجيانلوكا كابراري وليوناردو مانكوسو وأندريا بيتانيا وبيدو بيريرا وفالنتين أنتوف وصامويلي بيرينديلي وأليساندرو سورينتينو بشكل نهائي.

واستعار خدمات الحارس أليسيو كرانيو من كالياري، وماتيو بيسينا ومارلون ونيكولو روفيلا وستيفانو سينسي وبابلو ماري وإيزو وفيليبيو رانوكيا وجابريلي فيريرايني وأندريا كولباني وماتيا فالوتي ودافيدي باليتا.

Football Association Monza SpA

ورغم الكم الكبير من الصفقات تحت قيادة المدير الفني جيوفاني ستروبا إلا أن الفريق لا زال يبحث عن فوزه الأول تاريخيا وسط الكبار.

ويتذيل مونزا الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد مرور 4 جولات إذ يعد الأضعف دفاعا باستقبال 11 هدفا.

وسيلتقي مونزا في الجولة المقبلة مع أتالانتا في خامس جولات الدوري الإيطالي.

أرماندو إيزو جابريلي فيريرايني نيكولو روفيلا مونزا الدوري الإيطالي
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