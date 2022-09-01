ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

حسم تشيلسي صفقة التعاقد مع دينيس زكريا لاعب وسط يوفنتوس وفقا لصحيفة "ذا أثليتك".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي أتم اتفاقه مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع زكريا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكشفت عن خضوع اللاعب إلى الفحوصات الطبية في تورينو، بعدما تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين تشيلسي ودينيس زكريا.

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وأشارت إلى أن تشيلسي سيضع بندا بأحقية الشراء في تعاقده مع دينيس زكريا.

فيما أوضح الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو أن تشيلسي سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني في حال رغبته في ضم اللاعب بشكل نهائي مع تحمل راتبه طوال فترة الإعارة.

وانضم صاحب الـ 25 عاما لصفوف يوفنتوس في يناير الماضي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ.

وشارك دينيس زكريا مع يوفنتوس خلال 15 مباراة وسجل هدف وصنع آخر.

وكان لاعب الوسط قد انضم إلى جلادباخ قادما من يانج بويز في 2017 وخاض معه 146 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

يوفنتوس تشيلسي دينيس زكريا
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