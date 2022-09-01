للقطب الآخر من ميلانو.. أتشيربي ينضم إلى إنتر
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 20:03
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر ضم الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي قادما من صفوف لاتسيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة مع أحقية الشراء.
فرانشيسكو أتشيربي
النادي : إنتر ميلان
ويمتلك إنتر فرصة تفعيل التعاقد مع المدافع الدولي بقيمة 4 ملايين يورو.
وسيحصل اللاعب على 1.5 مليون يورو سنويا.
المدافع البالغ 34 عاما بدأ مسيرته مع هيلاس فيرونا وانتقل لميلان ثم جنوى ومنه إلى ساسولو في 2013.
وعقب 5 مواسم انتقل لصفوف لاتسيو مقابل 10 ملايين يورو، وتوج بلقبي كأس وسوبر إيطاليا.
كما حظى بفرصة تمثيل إيطاليا وفاز بلقب يورو 2020.
ولم يخض أتشيربي أي مباراة الموسم الحالي، في ظل تقارير أشارت لتوتر علاقته بماوريسيو ساري المدير الفني.
وسيدعم المدافع المخضرم دفاع النيراتزوري بعد رحيل أندريا رانوكيا صوب مونزا.
وبحسب التقارير فأن إنتر رفض كل الإغراءات المقدمة من باريس سان جيرمان لضم ميلان شكرينيار.
وأصبح أتشيربي سادس صفقات إنتر بعد استعارة روميلو لوكاكو وكريتسيان أسلاني وراؤول بيلانوفا وضم أندري أونانا وهنريك ميختاريان بدون مقابل.