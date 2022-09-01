الصفقة السابعة.. بنفيكا يضم دراكسلر

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

يوليان دراكسلر - بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي ضم الألماني يوليان دراكسلر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيرتدي الألماني القميص رقم 93 مع النسور البرتغالية.

ووصل اللاعب إلى لشبونة أمس الأربعاء للخضوع للفحص الطبي لانضمامه إلى بنفيكا.

أخبار متعلقة
ريكورد: دراكسلر يصل البرتغال للانضمام إلى بنفيكا السادس.. بنفيكا يدعم خط الوسط بصفقة جديدة بنفيكا وفيكتوريا بلزن التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يضع قدما في دور المجموعات

وأراد باريس سان جيرمان بحسب التقارير إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

دراكسلر لم يتواجد في قائمة سان جيرمان التي واجهت تولوز أمس الأربعاء، والتي انتهت بالفوز 3-0.

وانتقل داركسلر (28 عاما) للفريق الفرنسي عام 2017 قادما من فولفسبورج.

وفاز داركسلر بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات وكأس فرنسا 3 مرات و3 بطولات لكأس الرابطة و4 بطولات لكأس السوبر الفرنسي.

في حالة إتمام الصفقة رسميا، ستكون السابعة لبنفيكا هذا الصيف، بعد دافيد نيريس جناح شاختار وإنزو فيرنانديز لاعب وسط ريفر بليت وجواو فيكتور مدافع كورينثيانز وأليكساندر با ظهير سلافيا براج وبيتر موسى مهاجم بوافيشتا وميهايلو ريستيتش ظهير مونبلييه وفريدريك أورسنيس لاعب وسط فينورد الهولندي.

ويحتل بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ووقع بنفيكا في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومكابي حيفا.

يوليان دراكسلر بنفيكا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
نهاية انتقالات الشياطين؟ يونايتد يضم دوبرافكا من نيوكاسل الصفقة التاسعة.. أياكس يتعاقد مع فلوريان جريليتش التجربة الـ 11.. ماريو بالوتيلي إلى سيون السويسري ثلاثة راحلين.. سان جيرمان يعلن انتقال إدريسا جاي وكورزاوا إلى إنجلترا وعبده ديالو لألمانيا لوكا زيدان ينضم إلى إيبار مجانا برشلونة يعلن فسخ تعاقد برايثويت بالتراضي مباشر سوق الانتقالات - صفقة قياسية لـ سوسيداد.. وعودة ويليان لـ الدوري الإنجليزي عودة بوم بوم بوم إلى إيطاليا.. ساليرنيتانا يضم بيونتك
أخر الأخبار
الصفقة السابعة.. بنفيكا يضم دراكسلر 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة ينشر تسجيلات صوتية لقرارات الحكام والـVAR.. ورأي كلاتنبرج 25 دقيقة | الكرة المصرية
ذا صن: ميلان يرفض عرض تشيلسي لضم لياو 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التجربة الثالثة.. فولام يعيد ويليان للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الأغلى في التاريخ.. ريال سوسيداد يضم عمر صادق من ألميريا ساعة | الدوري الإسباني
نهاية انتقالات الشياطين؟ يونايتد يضم دوبرافكا من نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة التاسعة.. أياكس يتعاقد مع فلوريان جريليتش ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يحضر لعقد معسكر إعدادي في أوروبا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد