الصفقة السابعة.. بنفيكا يضم دراكسلر

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي ضم الألماني يوليان دراكسلر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيرتدي الألماني القميص رقم 93 مع النسور البرتغالية.

ووصل اللاعب إلى لشبونة أمس الأربعاء للخضوع للفحص الطبي لانضمامه إلى بنفيكا.

وأراد باريس سان جيرمان بحسب التقارير إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

دراكسلر لم يتواجد في قائمة سان جيرمان التي واجهت تولوز أمس الأربعاء، والتي انتهت بالفوز 3-0.

وانتقل داركسلر (28 عاما) للفريق الفرنسي عام 2017 قادما من فولفسبورج.

وفاز داركسلر بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات وكأس فرنسا 3 مرات و3 بطولات لكأس الرابطة و4 بطولات لكأس السوبر الفرنسي.

في حالة إتمام الصفقة رسميا، ستكون السابعة لبنفيكا هذا الصيف، بعد دافيد نيريس جناح شاختار وإنزو فيرنانديز لاعب وسط ريفر بليت وجواو فيكتور مدافع كورينثيانز وأليكساندر با ظهير سلافيا براج وبيتر موسى مهاجم بوافيشتا وميهايلو ريستيتش ظهير مونبلييه وفريدريك أورسنيس لاعب وسط فينورد الهولندي.

ويحتل بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ووقع بنفيكا في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومكابي حيفا.