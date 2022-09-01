اتحاد الكرة ينشر تسجيلات صوتية لقرارات الحكام والـVAR.. ورأي كلاتنبرج

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لبعض قرارات الحكام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري لموسم 2021-2022 ومناقشاتهم مع نظرائهم في تقنية الفيديو VAR.

كما تحدث مارتن كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام في القرارات وأبدى رأي اللجنة فيها.

وجاءت القرارات المنشورة عبر الفيديو كالتالي:

فيوتشر ومصر للمقاصة

الحالة: عدم احتساب ركلة جزاء لفيوتشر

الحكم: المدافع لعب الكرة ليس فيها أي شيء.

كلاتنبرج: بعد تنافس اللاعبين داخل مطقة الجزاء سمح الحكم باستمرار اللعب وأكد قراره الـVAR، وتتفق لجنة الحكام مع القرار لان المدافع نجح في لعب الكرة قبل حدوث أي احتكاك طبيعي.

المقاولون العرب والمصري

الحالة: عدم احتساب ركلة جزاء للمصري

الحكم: المدافع لعب الكرة.

كلاتنبرج: سمح الحكم باستمرار اللعب وأكد الـVAR القرار وتتفق لجنة الحكام مع القرار المميز والمدافع لعب الكرة قبل أي احتكاك.

سموحة وفاركو

الحالة: احتساب هدف أم خطأ على المهاجم

حكم الـVAR: هناك احتمالية لوجود هدف

الحكمة: الاحتكاك مع اللاعب وليس الحارس، القرار سيكو ركلة حرة مباشرة بدون إنذار.

كلاتنبرج: قام الحكم بتأخير صافرته قبل احتساب خطأ على المهاجم ضد حارس المرمى قبل دخول الكرة للمرمى ليسمح لحكم الفيديو بمراجعة الحالة.

قام حكم الفار بالمراجعة لأنه اعتبر التنافس بين المهاجم وحارس المرمى والمدافع كان عادلا.

قام الحكم بعد المراجعة بالتأكيد على قراره الأصلي باحتساب خطأ على المهاجم.

تتفق لجنة الحكام مع قرار الحكم باحتساب خطأ على المهاجم الذي استخدم ذراعه ضد حارس المرمى والذي منعه من لعب الكرة .

كان يجب على حكم الفار عدم التوصية بالمراجعة الميدانية لأن قرار الحكم لم يكن خطأ بشكل واضح.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الحالة: احتمالية طرد للاعب سيراميكا كليوباترا لتسببه في ركلة جزاء

حكم الـVAR لحكم الساحة: هناك احتمالية لوجود طرد

كلاتنبرج: احتسب الحكم ركلة جزاء وبطاقة صفراء بعد تنافس لاعبين على الكرة داخل منطقة الجزاء.

راجع حكم الفار الحالة واتفق مع الحكم في القرار ولكنه لم يتفق مع العقوبة الانضباطية ووصى بالمراجعة لاحتمالية وجود طرد وغير الحكم قراره الأصلي بعد ذلك.

تتفق لجنة الحكام مع قرار الحكم بإعطاء ركلة جزاء والبطاقة الحمراء لأن خطأ المدافع ضد المهاجم لا يعتبر تنافسا أثناء لعب الكرة حيث وجد تلامس بدفع الجزء العلوي من الجسم.