الأغلى في التاريخ.. ريال سوسيداد يضم عمر صادق من ألميريا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

عمر صادق

ضم نادي ريال سوسيداد الإسباني المهاجم النيجيري عمر صادق قادما من ألميريا حتى صيف 2028.

المهاجم النيجيري أصبح ثاني أغلى لاعب يبيعه ألميريا مقابل 20 مليون يورو، بعد الأوروجوياني داروين نونيز إلى بنفيكا مقابل 34 مليون يورو في صيف 2020.

كما أصبح أغلى لاعب يضم الفريق الباسكي متفوقا على إيسير إيارامنيدي الذي انضم من ريال مدريد في 2015 مقابل 17 مليون يورو.

أخبار متعلقة
الدوري الإسباني – ألميريا يسقط إشبيلية ويحقق فوزه الأول.. وسوسيداد يسعيد التوازن حوار - تركي آل الشيخ.. عن طموح ألميريا ونصيحته للاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد وتعلم الإسبانية عاد إلى إسبانيا بعد 3 سنوات.. ألميريا يتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد وفياريال السابق لمسة واحدة تكفي.. ألابا يفك شفرة ألميريا وينصر ريال مدريد بصعوبة

ويعوض النيجيري رحيل السويدي ألكسندر إيزاك صوب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبدأ صادق الموسم الجاري من الدوري الإسباني مسجلا هدفين في 3 مباريات.

مسيرة النيجيري بدأت من روما وقضى عدة إعارات لسبيزيا وتورينو وبولونيا وبريدا الهولندي ورينجرز الأسكتلندي وبيروجبا الإيطالي وبارتيزان الصربي.

وانضم في يناير 2020 لبارتيزان بشكل نهائي وانضم في الصيف نفس العام لألميريا مقابل 9 ملايين يورو.

وبقميص ألميريا سجل صادق 43 هدفا وصنع 19 في 84 وساهم بإعادة الفريق للدوري الإسباني من جديد.

كما حظى بفرصة تمثيل منتخب نيجيريا وشارك في 7 مباريات دولية وسجل هدفا وحيدا.

عمر صادق ألميريا ريال سوسيداد
نرشح لكم
ضمن أغلى 5 صفقات.. سيلتا يضم النرويجي العملاق لارسن برشلونة يعلن فسخ تعاقد برايثويت بالتراضي إفريقي جديد ينضم إلى الليجا.. رايو فايكانو يتعاقد مع مدافع غانا نهاية رحلته في سوسيداد.. عدنان يانوزاي ينتقل إلى إشبيلية أتليتكو مدريد يضم ريجيلون مسيرة الرجل الآلي تتوقف.. إصابة نجم بلباو لأول مرة منذ 8 سنوات جريزمان ما بعد الـ 60 يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على فالنسيا انتهت في إسبانيا - فالنسيا (0)-(1) أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر ضد مانشستر يونايتد دقيقة | الدوري الإنجليزي
العدد وصل لـ 23.. مونزا يضم 3 لاعبين جدد 5 دقيقة | ميركاتو
تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للقطب الآخر من ميلانو.. أتشيربي ينضم إلى إنتر 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السابعة.. بنفيكا يضم دراكسلر ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة ينشر تسجيلات صوتية لقرارات الحكام والـVAR.. ورأي كلاتنبرج ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد