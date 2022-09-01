الأغلى في التاريخ.. ريال سوسيداد يضم عمر صادق من ألميريا
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 18:45
كتب : FilGoal
ضم نادي ريال سوسيداد الإسباني المهاجم النيجيري عمر صادق قادما من ألميريا حتى صيف 2028.
عمر صادق
النادي : ريال سوسيداد
المهاجم النيجيري أصبح ثاني أغلى لاعب يبيعه ألميريا مقابل 20 مليون يورو، بعد الأوروجوياني داروين نونيز إلى بنفيكا مقابل 34 مليون يورو في صيف 2020.
كما أصبح أغلى لاعب يضم الفريق الباسكي متفوقا على إيسير إيارامنيدي الذي انضم من ريال مدريد في 2015 مقابل 17 مليون يورو.
ويعوض النيجيري رحيل السويدي ألكسندر إيزاك صوب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وبدأ صادق الموسم الجاري من الدوري الإسباني مسجلا هدفين في 3 مباريات.
Sadiq, we can’t thank you enough.
We wish you luck in this new phase ❤️🤍 pic.twitter.com/o6TAe1uUrj— UD Almería (@UDAlmeria_Eng) September 1, 2022
مسيرة النيجيري بدأت من روما وقضى عدة إعارات لسبيزيا وتورينو وبولونيا وبريدا الهولندي ورينجرز الأسكتلندي وبيروجبا الإيطالي وبارتيزان الصربي.
وانضم في يناير 2020 لبارتيزان بشكل نهائي وانضم في الصيف نفس العام لألميريا مقابل 9 ملايين يورو.
✍ La Real ficha a 𝗦𝗔𝗗𝗜𝗤 💙#SadiqTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/PbclbuM6fb— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 1, 2022
وبقميص ألميريا سجل صادق 43 هدفا وصنع 19 في 84 وساهم بإعادة الفريق للدوري الإسباني من جديد.
كما حظى بفرصة تمثيل منتخب نيجيريا وشارك في 7 مباريات دولية وسجل هدفا وحيدا.