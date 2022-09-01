الأغلى في التاريخ.. ريال سوسيداد يضم عمر صادق من ألميريا

ضم نادي ريال سوسيداد الإسباني المهاجم النيجيري عمر صادق قادما من ألميريا حتى صيف 2028.

المهاجم النيجيري أصبح ثاني أغلى لاعب يبيعه ألميريا مقابل 20 مليون يورو، بعد الأوروجوياني داروين نونيز إلى بنفيكا مقابل 34 مليون يورو في صيف 2020.

كما أصبح أغلى لاعب يضم الفريق الباسكي متفوقا على إيسير إيارامنيدي الذي انضم من ريال مدريد في 2015 مقابل 17 مليون يورو.

ويعوض النيجيري رحيل السويدي ألكسندر إيزاك صوب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبدأ صادق الموسم الجاري من الدوري الإسباني مسجلا هدفين في 3 مباريات.

Sadiq, we can’t thank you enough. We wish you luck in this new phase ❤️🤍 pic.twitter.com/o6TAe1uUrj — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) September 1, 2022

مسيرة النيجيري بدأت من روما وقضى عدة إعارات لسبيزيا وتورينو وبولونيا وبريدا الهولندي ورينجرز الأسكتلندي وبيروجبا الإيطالي وبارتيزان الصربي.

وانضم في يناير 2020 لبارتيزان بشكل نهائي وانضم في الصيف نفس العام لألميريا مقابل 9 ملايين يورو.

وبقميص ألميريا سجل صادق 43 هدفا وصنع 19 في 84 وساهم بإعادة الفريق للدوري الإسباني من جديد.

كما حظى بفرصة تمثيل منتخب نيجيريا وشارك في 7 مباريات دولية وسجل هدفا وحيدا.