الصفقة التاسعة.. أياكس يتعاقد مع فلوريان جريليتش

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

فلوريان جريليتش

أتم أياكس إجراءات التعاقد مع فلويران جريليتش قادما من صفوف هوفنهايم في صفقة انتقال حر.

وأعلن أياكس تعاقده رسميا مع لاعب وسط هوفنهايم الألماني لمدة موسم.

وأوضح النادي الهولندي أن صفقة انتقال جريليتش تشمل خيارا بتمديد التعاقد لمدة موسمين.

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وبات صاحب الـ27 عاما الصفقة التاسعة لأياكس هذا الصيف بعد لوكاس أوكامبوس وستيفين بريجوين وكالفن باسي وبراين بروبي وأوين فيندال وأحمدكان كابلان وفرانشيسكو كونسيساو وخورخي سانشيز ولورينزو لوكا.

ولعب جريليتش في هوفنهايم منذ 2017 وشارك مع الفريق خلال 151 مباراة وسجل 8 وصنع 11 هدفا.

أياكس هوفنهايم
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