خبر في الجول – خطوة واحدة تفصل إعارة ميكيسوني إلى أبها

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 18:19

كتب : أحمد الخولي ومحمد عبد العظيم

لويس ميكيسوني الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

وقع لويس ميكيسوني لاعب الأهلي على عقد إعارته إلى نادي أبها السعودي لمدة موسم واحد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لويس ميكيسيوني الجناح الموزمبيقي للنادي الأهلي، وقع على عقد إعارته إلى أبها لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار.

ورغم غلق باب الانتقالات في السعودية مساء أمس الأربعاء، فإن النادي السعودي حجز مكانا للاعب على نظام الانتقالات الخاص لـ فيفا “TMS”.

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وينتظر الفريقان تصديق الاتحاد السعودي لكرة القدم على الصفقة، قبل أن يعلناها بشكل رسمي.

لويس ميكيسوني انضم إلى الأهلي بداية الموسم المنقضي قادما من سيمبا التنزاني.

صاحب الـ27 عاما شارك مع الأهلي في 26 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم خمسة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

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