التجربة الـ 11.. ماريو بالوتيلي إلى سيون السويسري

أعلن نادي سيون السويسري ضم الإيطالي ماريو بالوتيلي لمدة عامين قادما من أضنة ديمير سبور التركي.

المهاجم البالغ 32 عاما انضم للنادي الحادي عشر في مسيرته ولأول مرة سيلعب في الدوري السويسري.

"سوبر ماريو" لعب لأندية ميلان وإنتر ومونزا وبيريشيا في إيطاليا وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأولمبيك مارسيليا ونيس الفرنسي، وأخير أضنة سبور التركي.

بارثيليمي كونستانتين المدير الرياضي للنادي السويسري صرّح قائلا: "ماريو بالوتيلي سيجلب لنا الكثير من الهجوم منذ أن ووصل معنا بثقة. إنه نوع المهاجم الذي نحتاجه، بتصميم كبير. إنه لشرف كبير أن يكون معنا".

وسيرتدي بالوتيلي رقم 45 والذي اعتاد أن يرتدي في أغلب تجاربه السابقة.

رحيل بالوتيلي عن الفريق التركي يأتي بعدما خاض شجارا الأسبوع المنقضي مع مدربه فينتشينزو مونتيلا عقب نهاية اللقاء.

حينها صرّح مونتيلا قائلا في المؤتمر الصحفي: "لا يسعني إلا قول إننا نتوقع المزيد منه، يمكن حدوث هذه الأشياء في نهاية المباراة. أحيانا يجعلك الأدرينالين تقول أشياء أخرى، لكن بالنسبة لي، ينتهي الأمر هنا".

وخاض المهاجم الإيطالي مباراتين فقط مع فريقه التركي منذ بداية الموسم، بعدما سجل 19 هدفا في 33 مباراة الموسم المقبل.

بالوتيلي خاض خلال مسيرته 453 مباراة مع الأندية والمنتخبات سجل خلالها 193 هدفا.

ويحتل سيون المركز السادس في الدوري السويسري بعد مرور 6 جولات، حصد خلالها 8 نقاط.