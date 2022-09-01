خبر في الجول – المصري يتمم إجراءات ضم "أمو" من المقاصة.. ويقترب من صبيحة

أتم النادي المصري إجراءات ضم محمد عادل "أمو" لاعب وسط مصر للمقاصة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري نجح بالحصول على توقيع "أمو" بالفعل في صفقة ستكلف خزينة النادي 3 مليون جنيه.

من جهة أخرى، يحاول المصري ضم أحمد صبيحة مدافع الفريق.

FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق عن توصل المصري إلى اتفاق مع محمد بسام حارس طلائع الجيش.

أمو من ناشئين مصر للمقاصة، ولعب مع الفريق الأول هذا الموسم لأول مرة كجناح أيمن، بجانب إجادته اللعب كلاعب ارتكاز، وظهير أيمن.

صاحب الـ21 عاما شارك خلال الموسم في 22 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

على الجانب الآخر، انضم أحمد صبيحة (21 عاما) إلى مصر للمقاصة عام 2019 قادما من النصر.

وشارك صبيحة في 25 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا.

يذكر أن النادي المصري كان قد أعلن أولى صفقاته الرسمية بضد عبد الرحيم دغموم الجناح الجزائري من فريق وفاق سطيف.