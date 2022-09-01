لوكا زيدان ينضم إلى إيبار مجانا
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 17:39
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيبار الإسباني عن تعاقده مع لوكا زيدان في صفقة انتقال حر حتى 2024.
لوكا زيدان
النادي : رايو فايكانو
وانضم حارس مرمى ريال مدريد السابق إلى صفوف إيبار الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني قادما من رايو فايكانو.
لوكا (24 عاما) لعب الموسمين الماضيين بصفوف رايو فايكانو قادما من ريال مدريد بعد نهاية عقده.
💣 OFICIAL | OFIZIALA 🔥
Luca Zidane, décimo fichaje armero.
Ongi etorri, Luca!#BetiArmaginak | #LaLigaArmaginak pic.twitter.com/9Cuy6YDdfo— SD Eibar (@SDEibar) September 1, 2022
وشارك لوكا مع فايكانو في 28 مباراة، واستقبلت شباكه 28 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في ثماني مباريات.
ويعد لوكا ثاني أبناء زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسي والمدير الفني الحالي لـ ريال مدريد.
وشارك لوكا في مباراتين رسميتين مع الفريق الأول لـ ريال مدريد، بعد أن تدرج في الفئات العمرية المختلفة ضمن ناشئيه.