لوكا زيدان ينضم إلى إيبار مجانا

أعلن نادي إيبار الإسباني عن تعاقده مع لوكا زيدان في صفقة انتقال حر حتى 2024.

وانضم حارس مرمى ريال مدريد السابق إلى صفوف إيبار الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني قادما من رايو فايكانو.

لوكا (24 عاما) لعب الموسمين الماضيين بصفوف رايو فايكانو قادما من ريال مدريد بعد نهاية عقده.

وشارك لوكا مع فايكانو في 28 مباراة، واستقبلت شباكه 28 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في ثماني مباريات.

ويعد لوكا ثاني أبناء زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسي والمدير الفني الحالي لـ ريال مدريد.

وشارك لوكا في مباراتين رسميتين مع الفريق الأول لـ ريال مدريد، بعد أن تدرج في الفئات العمرية المختلفة ضمن ناشئيه.