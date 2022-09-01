منتخب مصر للشباب يخوض وديتين أمام بنين
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 17:17
كتب : بسام أبو بكر
سيخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مواجهتين وديتين ضد بنين.
وتقام المباراتين في شهر سبتمبر الجاري.
وتحددت يومي 21 و25 موعدين لخوض المباراتين، على أن يتم تحديد ملعبي المواجهتين في وقت لاحق.
ويدخل منتخب الشباب معسكرا مغلقا يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري.
ويستعد المنتخب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر مطلع العام المقبل.
وقاد المدير الفني محمود جابر الفريق لحصد المركز الثاني في كأس العرب للشباب بالخسارة من السعودية بركلات الترجيح في النهائي.
ويستعد المنتخب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر مطلع العام المقبل.
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منتخب مصر للشباب يخوض وديتين أمام بنين 30 دقيقة | منتخب مصر