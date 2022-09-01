في الجول يكشف – طلبات سيراميكا لبيع شادي حسين وميسي لـ الأهلي.. ريان بديل حسام حسن

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 16:57

كتب : أحمد الخولي

شادي حسين - مصطفى ميسي

حدد نادي سيراميكا كليوباترا طلباته للتخلي عن شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" لصالح الأهلي.

شادي حسين

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا طلب الحصول على توقيع حسام حسن، وصلاح محسن من الأهلي مقابل التخلي عن شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" للفريق الأحمر، مع استعارة سيراميكا كليوباترا للاعبين آخرين.

صلاح محسن اقترب من إتمام اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا بالفعل، فيما رفض حسام حسن الرحيل عن الأهلي وتمسك بالبقاء مع الفريق.

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وبسبب رغبة حسام حسن، تحول سيراميكا كليوباترا إلى أحمد ياسر ريان الذي وضعه كخيار ثان في لائحة رغباته.

وبالتالي، فإن الصفقة قد تتم بانتقال شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" إلى الأهلي، مقابل انتقال أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن إلى سيراميكا كليوباترا، مع استعارة سيراميكا للاعبين آخرين من الأهلي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين حددهم سيراميكا كليوباترا لاستعارة بعضهم من الأهلي كل من محمد شكري، ومحمد محمود، وعبد الرحمن "مانو"، وأحمد نبيل "كوكا"، ومحمد مغربي

ولعب شادي حسين 30 مباراة في الدوري هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف آخر.

أما مصطفى سعد "ميسي" خاض 29 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

من جهة أخرى، قضى أحمد ياسر ريان الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى ألتاي التركي. صاحب الـ24 عاما خاض 29 مباراة طيلة الموسم، سجل فيهم 9 أهداف، وصنع هدفا واحدا.

سبق لـ ريان أن قضى الموسم قبل الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

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