ضمن أغلى 5 صفقات.. سيلتا يضم النرويجي العملاق لارسن

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني عن تعاقده مع يورجن ستراند لارسن قادمًا من جرونينجن الهولندي.

ووقّع لارسن على عقدٍ طويل الأمد مع النادي الجاليثي حتى صيف 2028.

وتقدّر قيمة الصفقة بـ 11 مليون يورو، ليصير رابع أغلى لاعب في تاريخ سيلتا بعد كاتانيا (14 مليون يورو)، وإيمري مور (13 مليون يورو)، ودينيس سواريز (12,9 مليون يورو).

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 📣 𝙹ø𝚛𝚐𝚎𝚗 𝚂𝚝𝚛𝚊𝚗𝚍 𝙻𝚊𝚛𝚜𝚎𝚗 🇳🇴 El #RCCelta suma calidad y remate a su ataque con el delantero internacional noruego. ¡Bienvenido, @jorgenwester! Velkommen! 🙌#Larsen2028 #FagamosHistoria — RC Celta (@RCCelta) September 1, 2022

وتواجد المهاجم النرويجي في صفوف جرونينجن منذ عام 2020، وتألق في صفوفه بتسجيله 27 هدفًا في 71 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف.

المهاجم البالغ 22 عامًا، خطف الأنظار الموسم الماضي بتسجيله 14 هدفًا في الدوري الهولندي.

وبدأ لارسن مسيرته في نادي ساربسبورج، ولعب معارًا لـ فترة قصيرة في شبابه لـ ميلان قبل 5 سنوات.

ولعب المهاجم صاحب الـ 193 سم مباراة دولية واحدة مع منتخب النرويج في نوفمبر 2020 أمام النمسا.

وبات لارسن عاشر صفقة صيفية لـ سيلتا فيجو بعد: