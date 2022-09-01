ضمن أغلى 5 صفقات.. سيلتا يضم النرويجي العملاق لارسن

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

يورجن لارسن

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني عن تعاقده مع يورجن ستراند لارسن قادمًا من جرونينجن الهولندي.

ووقّع لارسن على عقدٍ طويل الأمد مع النادي الجاليثي حتى صيف 2028.

وتقدّر قيمة الصفقة بـ 11 مليون يورو، ليصير رابع أغلى لاعب في تاريخ سيلتا بعد كاتانيا (14 مليون يورو)، وإيمري مور (13 مليون يورو)، ودينيس سواريز (12,9 مليون يورو).

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وتواجد المهاجم النرويجي في صفوف جرونينجن منذ عام 2020، وتألق في صفوفه بتسجيله 27 هدفًا في 71 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف.

المهاجم البالغ 22 عامًا، خطف الأنظار الموسم الماضي بتسجيله 14 هدفًا في الدوري الهولندي.

وبدأ لارسن مسيرته في نادي ساربسبورج، ولعب معارًا لـ فترة قصيرة في شبابه لـ ميلان قبل 5 سنوات.

ولعب المهاجم صاحب الـ 193 سم مباراة دولية واحدة مع منتخب النرويج في نوفمبر 2020 أمام النمسا.

وبات لارسن عاشر صفقة صيفية لـ سيلتا فيجو بعد:

  • لاعب الوسط السويدي فيليوت سفيدبيرج قادمًا من هاماربي مقابل 5 ملايين يورو.
  • المدافع الإسباني أوسكار مينجيزا قادمًا من برشلونة مقابل 3 ملايين يورو.
  • لاعب الوسط الأمريكي لوكا دي لا توري قادمًا من هيراكليز ألميلو الهولندي مقابل مليوني يورو.
  • الجناح الإسباني كارليس بيريز قادمًا من روما على سبيل الإعارة لمدة موسم.
  • حارس المرمى الأرجنتيني أجوستين مارتشيسين قادمًا من بورتو مقابل مليون يورو.
  • المهاجم الإسباني جولين لوبيتي قادمًا من ريال سوسيداد مقابل مليون يورو.
  • المهاجم البرتغالي جونشالو باسينسيا قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني.
  • المدافع الإسباني أوناي نونييز قادمًا من أتليتك بلباو على سبيل الإعارة لمدة موسم.
  • لاعب الوسط الإسباني أوسكار رودريجيز قادمًا من إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم.
الدوري الإسباني سيلتا فيجو
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