ضمن أغلى 5 صفقات.. سيلتا يضم النرويجي العملاق لارسن
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 16:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني عن تعاقده مع يورجن ستراند لارسن قادمًا من جرونينجن الهولندي.
يورجن لارسين
النادي : سيلتا فيجو
ووقّع لارسن على عقدٍ طويل الأمد مع النادي الجاليثي حتى صيف 2028.
وتقدّر قيمة الصفقة بـ 11 مليون يورو، ليصير رابع أغلى لاعب في تاريخ سيلتا بعد كاتانيا (14 مليون يورو)، وإيمري مور (13 مليون يورو)، ودينيس سواريز (12,9 مليون يورو).
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 📣 𝙹ø𝚛𝚐𝚎𝚗 𝚂𝚝𝚛𝚊𝚗𝚍 𝙻𝚊𝚛𝚜𝚎𝚗 🇳🇴
El #RCCelta suma calidad y remate a su ataque con el delantero internacional noruego. ¡Bienvenido, @jorgenwester! Velkommen! 🙌#Larsen2028 #FagamosHistoria— RC Celta (@RCCelta) September 1, 2022
وتواجد المهاجم النرويجي في صفوف جرونينجن منذ عام 2020، وتألق في صفوفه بتسجيله 27 هدفًا في 71 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف.
المهاجم البالغ 22 عامًا، خطف الأنظار الموسم الماضي بتسجيله 14 هدفًا في الدوري الهولندي.
😍👋💙
❝𝑷𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒉𝒂𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒖𝒃❞#Larsen2028 #FagamosHistoria pic.twitter.com/Z7hfL1CRbX— RC Celta (@RCCelta) September 1, 2022
وبدأ لارسن مسيرته في نادي ساربسبورج، ولعب معارًا لـ فترة قصيرة في شبابه لـ ميلان قبل 5 سنوات.
ولعب المهاجم صاحب الـ 193 سم مباراة دولية واحدة مع منتخب النرويج في نوفمبر 2020 أمام النمسا.
🆕📍🇳🇴
El primer día en la oficina.#Larsen2028 #FagamosHistoria pic.twitter.com/T9cau5pzhi— RC Celta (@RCCelta) September 1, 2022
وبات لارسن عاشر صفقة صيفية لـ سيلتا فيجو بعد:
- لاعب الوسط السويدي فيليوت سفيدبيرج قادمًا من هاماربي مقابل 5 ملايين يورو.
- المدافع الإسباني أوسكار مينجيزا قادمًا من برشلونة مقابل 3 ملايين يورو.
- لاعب الوسط الأمريكي لوكا دي لا توري قادمًا من هيراكليز ألميلو الهولندي مقابل مليوني يورو.
- الجناح الإسباني كارليس بيريز قادمًا من روما على سبيل الإعارة لمدة موسم.
- حارس المرمى الأرجنتيني أجوستين مارتشيسين قادمًا من بورتو مقابل مليون يورو.
- المهاجم الإسباني جولين لوبيتي قادمًا من ريال سوسيداد مقابل مليون يورو.
- المهاجم البرتغالي جونشالو باسينسيا قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني.
- المدافع الإسباني أوناي نونييز قادمًا من أتليتك بلباو على سبيل الإعارة لمدة موسم.
- لاعب الوسط الإسباني أوسكار رودريجيز قادمًا من إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم.