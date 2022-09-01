جوليان فيجل يعود إلى الدوري الألماني عبر بوروسيا مونشنجلادباخ

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

جوليان فيجل - بنفيكا

أعلن بوروسيا مونشنجلادباخ ضم جوليان فيجل من بنفيكا في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم فيجل إلى مونشنجلادباخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال المدير الرياضي للفريق عقب الإعلان عن التعاقد: "لاعب لديه خبرة بالدوري الألماني، سيكون إضافة للفريق وسيساعدنا كثيرا".

وكان جوليان فيجل انتقل إلى بنفيكا صيف 2020 من بوروسيا دورتموند وشارك مع الفريق البرتغالي في 115 وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

بينما خاض بقميص دورتموند 171 مباراة ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع آخر.

وتوج فيجل مع دورتموند بلقبي كأس ألمانيا والسوبر الألماني.

جوليان (26 عامًا) مثّل منتخب ألمانيا في أغلب فئاته العمرية ولم يظهر بعد بقميص المنتخب الأول.

بوروسيا مونشنجلادباخ جوليان فيجل
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