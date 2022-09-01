جوليان فيجل يعود إلى الدوري الألماني عبر بوروسيا مونشنجلادباخ
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 16:56
كتب : FilGoal
أعلن بوروسيا مونشنجلادباخ ضم جوليان فيجل من بنفيكا في سوق الانتقالات الصيفية.
جوليان فيجل
النادي : مونشنجلادباخ
وانضم فيجل إلى مونشنجلادباخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
🟢 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐨𝐚𝐥𝐬 ⚪️@JuWeigl joins from @slbenfica_en on a season-long loan. 🤝 pic.twitter.com/sAg7MHP5Kj— Gladbach (@borussia_en) September 1, 2022
وقال المدير الرياضي للفريق عقب الإعلان عن التعاقد: "لاعب لديه خبرة بالدوري الألماني، سيكون إضافة للفريق وسيساعدنا كثيرا".
وكان جوليان فيجل انتقل إلى بنفيكا صيف 2020 من بوروسيا دورتموند وشارك مع الفريق البرتغالي في 115 وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.
بينما خاض بقميص دورتموند 171 مباراة ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع آخر.
Download complete... ✅ pic.twitter.com/i8wKKCXFAk— Gladbach (@borussia_en) September 1, 2022
وتوج فيجل مع دورتموند بلقبي كأس ألمانيا والسوبر الألماني.
جوليان (26 عامًا) مثّل منتخب ألمانيا في أغلب فئاته العمرية ولم يظهر بعد بقميص المنتخب الأول.