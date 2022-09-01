برشلونة يعلن فسخ تعاقد برايثويت بالتراضي

أعلن نادي برشلونة فسخ تعاقد مارتن برايثويت بالاتفاق بين الطرفين.

وكشف نادي برشلونة عن توصله لاتفاق مع برايثويت على إنها التعاقد الممتد حتى صيف 2024.

وأعرب النادي الكتالوني عن امتنانه لما قدمه برايثويت والتزامه وتفانيه مع الفريق وتمنى له التوفيق.

وخاض برايثويت 58 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه من ليجانيس في شتاء 2020.

وسجل المهاجم الدنماركي خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 44 مباراة بالدوري، بينما سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا واثنان في كأس الملك.

الخطوة المقبلة؟

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد كشف صباح اليوم عن خضوع برايثويت لفحص طبي تمهيدا لانتقاله إلى إسبانيول.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برايثويت فضّل الانتقال إلى إسبانيول من أجل رغبته في الاستمرار بالدوري الإسباني والحفاظ على حياته الشخصية وحياة عائلته في مدينة برشلونة.

وكان برايثويت ينوي الموافقة على فسخ تعاقده مع برشلونة بعد الحصول على قيمة المتبقي في عقده حتى صيف 2024.

وأوضح التقرير وفقا لمصادر من نادي برشلونة أن النادي اتفق مع اللاعب على الحصول بما يقرب من 50% فقط من تعاقده.

ورفض برايثويت عددا من العروض المقدمة إليه طوال سوق الانتقالات الصيفية أبرزها من آيك أثينا اليوناني بهدف الضغط على برشلونة حتى اللحظة الأخيرة والحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال المتبقية في تعاقده.

وفضّل برايثويت الاستمرار في العاصمة الكتالونية برشلونة مع نادي إسبانيول عن قبول عروض مغرية من أندية الخليج.

ولم يشارك برايثويت مع برشلونة هذا الموسم خاصة مع قدوم روبرت ليفاندوفسكي الذي حجز مركزه بشكل أساسي.

وانتقل المهاجم الدنماركي إلى برشلونة في فبراير 2020 قادما من ليجانيس.

وشارك برايثويت الموسم الماضي في 4 مباريات بالدوري الإسباني مع برشلونة وسجل هدفين وصنع آخر.