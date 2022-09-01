اتحاد الكرة يخاطب الأندية لاختيار مرشحيها لانتخابات الرابطة

خاطب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز لاختيار مرشحيها لانتخابات رابطة الأندية المحترفة، من أجل تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية.

ويتكون المكتب الحالي لرابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب وعماد متعب نائبا، وعضوية كل من خالد رفعت، عامر حسين، شريف صالح.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد، مع شروط الترشح بعد تعديلها وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصل على شهادة جامعية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور المصرى.

ووفقا لمادة 60 (رابطة القسم الأول)، فإن الرابطة تتكون من الأندية التي تشارك في بطولة القسم الأول وتكون مستقلة، على أن يتم تشكيل أعضاء مجلس إدارتها سنويا.

ووفقا للمادة، فإن 5 أعضاء من مجلس الإدارة يتم اختيارهم بالانتخاب من بين الأشخاص الذين ترشحهم أندية القسم الأول من غير أعضاء مجلس إدارات الأندية أو موظفيه.

ويقوم اتحاد الكرة بترشيح عضوين للتواجد في الرابطة، على ألا يكونا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقت الترشيح أو من موظفي الاتحاد.

ويكون روابط حسابات مصرفية محددة يتم من خلالها توزيع حقوق الأندية، ويحق لها تشكيل لجنة لإدارة بطولة القسم الأول مع تسويق المسابقة وإجراء الصفقات التجارية وصفقات الرعاية.

أما المادة 60 من اللائحة، فتنص على استقلالية اللجان مع العمل دائما لدعم مصالح اتحاد الكرة وفقًا لقوانين ولوائحه، مع منع روؤساء اللجان والنواب وأيًا من أفراد أسرهم المباشرين من ممارسة أي وظيفة تنفيذية في اتحاد الكرة أو تربطه علاقة عمل مع الاتحاد أو أحد أعضاءه أو روابطه أو الأندية وشركاتها ومؤسساتها.