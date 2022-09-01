تعرف على صفقة الزمالك الجديدة إبراهيما نداي
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 16:20
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك ضم إبراهيما نداي قادما من لوزن السويسري في ثاني صفقات الأبيض تدعيما للموسم الجديد.
إبراهيم نداي
النادي : الهلال
إبراهيما نداي
النادي : الزمالك
ويقدم FilGoal.com فيديو للتعرف على مهارات اللاعب السنغالي.
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