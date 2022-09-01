إفريقي جديد ينضم إلى الليجا.. رايو فايكانو يتعاقد مع مدافع غانا

أعلن نادي رايو فايكانو الإسباني عن تعاقده مع خالد عبد المؤمن قادمًا من فيتوريا جيمارايش البرتغالي.

ووقّع عبد المؤمن على عقدٍ مع رايو فايكانو لمدة 4 مواسم مقبلة.

وتقدر قيمة الصفقة بـ مليون و500 ألف يورو حصل عليها النادي البرتغالي.

OFICIAL | @abdul_mumin30 es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Acuerdo por cuatro temporadas. ¡Bienvenido! ⚡️ pic.twitter.com/CW8EL7N29d — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 1, 2022

عبد المؤمن قلب دفاع غاني يبلغ 24 عامًا، بدأ مسيرته في الملاعب الأوروبية بصفوف نوردسيالاند الدنماركي.

وانتقل عبد المؤمن إلى فيتوريا جيمارايش عام 2020 في صفقة مجانية.

وخاض عبد المؤمن 61 مباراة بقميص فيتوريا جيمارايش، قبل أن يتحوّل للدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يتنافس عبد المؤمن في مركز قلب الدفاع مع أليخاندرو كاتينا، وفلوريان لوجون، وإستيبان سافاليتش.

ولا يمتلك عبد المؤمن أي مباراة دولية بقميص منتخب غانا، لكنه تواجد في قائمة بلاده بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة دون أن يشارك في أي دقيقة.

وبات عبد المؤمن سابع صفقة صيفية لـ رايو فايكانو بعد: