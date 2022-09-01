إفريقي جديد ينضم إلى الليجا.. رايو فايكانو يتعاقد مع مدافع غانا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

خالد عبد المؤمن - رايو فايكانو

أعلن نادي رايو فايكانو الإسباني عن تعاقده مع خالد عبد المؤمن قادمًا من فيتوريا جيمارايش البرتغالي.

ووقّع عبد المؤمن على عقدٍ مع رايو فايكانو لمدة 4 مواسم مقبلة.

وتقدر قيمة الصفقة بـ مليون و500 ألف يورو حصل عليها النادي البرتغالي.

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عبد المؤمن قلب دفاع غاني يبلغ 24 عامًا، بدأ مسيرته في الملاعب الأوروبية بصفوف نوردسيالاند الدنماركي.

وانتقل عبد المؤمن إلى فيتوريا جيمارايش عام 2020 في صفقة مجانية.

وخاض عبد المؤمن 61 مباراة بقميص فيتوريا جيمارايش، قبل أن يتحوّل للدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يتنافس عبد المؤمن في مركز قلب الدفاع مع أليخاندرو كاتينا، وفلوريان لوجون، وإستيبان سافاليتش.

ولا يمتلك عبد المؤمن أي مباراة دولية بقميص منتخب غانا، لكنه تواجد في قائمة بلاده بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة دون أن يشارك في أي دقيقة.

وبات عبد المؤمن سابع صفقة صيفية لـ رايو فايكانو بعد:

  • الظهير الأيسر الإسباني بيب تشافاريّا قادمًا من ريال سرقسطة مقابل مليون و800 ألف يورو.
  • لاعب الوسط الإسباني أوناي لوبيز قادمًا من أتليتك بلباو مجانًا.
  • الجناح الأيمن الإسباني سالفي سانشيز قادمًا من قادش مجانًا.
  • حارس المرمى الإسباني دييجو لوبيز قادمًا من إسبانيول مجانًا.
  • المهاجم الإسباني سيرخيو كاميو قادمًا من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة.
  • المدافع الفرنسي فلوريان لوجون قادمًا من ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة.
رايو فايكانو الدوري الإسباني
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