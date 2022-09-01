في الجول يكشف جديد موقف زيزو.. عرض رسمي وصل الزمالك.. مصير مفاوضات نانت ورغبة اللاعب

مازال مستقبل أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك لم يتحدد بعد، سواء بالاستمرار أو الرحيل خارج مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الريان القطري، أرسل عرضا بالفعل إلى نادي الزمالك بقيمة 5 مليون دولار للحصول على خدمات زيزو.

زيزو يملك شرطا جزائيا في عقده مع الزمالك بقيمة 2 مليون دولار، لكن النادي القطري يرفض استغلال بند الشرط الجزائي، احتراما لعلاقته مع النادي الأبيض.

من جهة أخرى، مصطفى سيد، والد أحمد سيد "زيزو" والذي يخوض المفاوضات نيابة عن نجله، صرح لـFilGoal.com بأن "اللاعب يمتلك عدة عروض أبرزها من الريان القطري ونانت الفرنسي، وعروض أخرى من تركيا".

وأضاف "حتى الآن لم نحسم أي شيء، وننتظر قرار الزمالك حتى نعرف ما علينا فعله خلال الساعات القليلة المقبلة".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن نادي نانت الفرنسي قرر إيقاف المفاوضات للحصول على زيزو، وأبلغ اللاعب بذلك بسبب ضيق الوقت قبل غلق باب الانتقالات.

فترة الانتقالات الصيفية تنتهي في أوروبا مساء اليوم الخميس، والموافق 1 سبتمبر، فيما تستمر فترة الانتقالات في قطر حتى يوم 15 سبتمبر.

وحسب عقد زيزو مع الزمالك، فإن اللاعب يحق له فسخ تعاقده مع الفريق مقابل 2 مليون دولار خلال 15 يوما عقب نهاية الموسم المحلي، والذي انتهى في مصر يوم 30 أغسطس.

ويملك زيزو عقدا مع الزمالك مستمر لصيف عام 2024.

زيزو حسم صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 برصيد 19 هدفا.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثانية على التوالي.

الزمالك يستعد للسفر إلى قطر، وذلك لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر الجاري.

ويحتل نادي الريان المركز الأخير هذا الموسم حتى الآن برصيد نقطة واحدة بعد مرور 5 جولات من دوري نجوم قطر.