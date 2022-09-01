تقرير برازيلي: مارسيلو يقترب من الانضمام إلى ليستر سيتي

يقترب مارسيلو لاعب ريال مدريد السابق للتوصل إلى اتفاق مع ليستر سيتي للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وبحسب الصحفي مارتي ميراس البرازيلي المختص في سوق الانتقالات فإن مارسيلو سيوقع على عقد حتى 2023 حال اجتياز الكشف الطبي.

مارسيلو رحل عن ريال مدريد بعد مسيرة استمرت 15 عاما بعد نهاية عقده مع الفريق الموسم الماضي.

وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.

ويعتبر مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا.

صاحب الـ34 عاما بدأ مسيرته في فلومينينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد يناير 2007 مقابل 6 ملايين يورو.

ومثّل مارسيلو منتخب البرازيل في 58 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 12 آخرين وتوج بلقب كأس القارات 2013.