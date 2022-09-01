عودة بوم بوم بوم إلى إيطاليا.. ساليرنيتانا يضم بيونتك

أعلن نادي ساليرنيتانا الإيطالي عن ضم شيشتوف بيونتك قادمًا من هيرتا برلين الألماني.

وينضم بيونتك إلى ساليرنيتانا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويتضمن العقد بند إمكانية الشراء بنهاية الموسم بحسب ما أعلن الناديان.

KRZYSZTOF PIATEK È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. 👉 https://t.co/giczdUoktj pic.twitter.com/weYTOYEw89 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 1, 2022

وصرّح فريدي بوبيتش المدير الرياضي لـ هيرتا برلين: "هذا الانتقال كان حلًا يرضي جميع الأطراف. نود أن نشكر بيونتك على التزامه، ونتمنى له الأفضل".

🔁 @pjona9official zieht es zurück in die italienische @SerieA. Unsere Nummer 9️⃣ wird auf Leihbasis im Trikot der @OfficialUSS1919 auf Torejagd gehen. Wir wünschen dir alles Gute, el Pistolero! 🤝💙https://t.co/km5C7sRNVZ 👈#HaHoHe pic.twitter.com/6Jw7ocN3ww — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 1, 2022

المهاجم الدولي البولندي انضم إلى هيرتا برلين عام 2020 قادمًا من ميلان.

وخاض بيونتك 58 مباراة مع هيرتا، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 4.

وخرج بيونتك معارًا إلى فيورنتينا في الموسم الماضي، وسجل بقميصه 6 أهداف في 18 مباراة.

ويمتلك بيونتك تجربة مثيرة سابقة في الدوري الإيطالي رفقة جنوى وميلان.

اللاعب صاحب الـ 27 عامًا انضم إلى جنوى في 2018 قادمًا من كراكوفا البولندي مقابل 4 ملايين ونصف المليون يورو.

وبرز بيونتك في صفوف جنوى بتسجيله 19 هدفًا في 21 مباراة، لينتقل إلى ميلان في يناير 2019 مقابل 35 مليون يورو.

ورغم انطلاقته القوية مع الروسونيري، لكنه اكتفى بتسجيل 16 هدفًا في 41 مباراة خاضها مع ميلان.

ويمتلك بيونتك 23 مباراة دولية مع منتخب بولندا، سجل خلالها 10 أهداف.

وغاب اللاعب عن قائمة بلاده في يورو 2020 بسبب كسر في الكاحل، لكنه يسعى لحجز مقعده في مونديال 2022 بشهر نوفمبر المقبل.

من جانبه، فـ ساليرنيتانا الذي نجح في البقاء بالدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، يواصل تدعيم صفوفه.

فريق المدرب دافيدي نيكولا عقد 21 صفقة متنوعة حتى اللحظة في الانتقالات الصيفية.

وجاءت صفقات ساليرنيتانا حتى اللحظة: