عودة بوم بوم بوم إلى إيطاليا.. ساليرنيتانا يضم بيونتك
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 15:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي ساليرنيتانا الإيطالي عن ضم شيشتوف بيونتك قادمًا من هيرتا برلين الألماني.
شيشتوف بيونتك
النادي : ساليرنيتانا
وينضم بيونتك إلى ساليرنيتانا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
ويتضمن العقد بند إمكانية الشراء بنهاية الموسم بحسب ما أعلن الناديان.
KRZYSZTOF PIATEK È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA
L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. 👉 https://t.co/giczdUoktj pic.twitter.com/weYTOYEw89— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 1, 2022
وصرّح فريدي بوبيتش المدير الرياضي لـ هيرتا برلين: "هذا الانتقال كان حلًا يرضي جميع الأطراف. نود أن نشكر بيونتك على التزامه، ونتمنى له الأفضل".
🔁 @pjona9official zieht es zurück in die italienische @SerieA. Unsere Nummer 9️⃣ wird auf Leihbasis im Trikot der @OfficialUSS1919 auf Torejagd gehen. Wir wünschen dir alles Gute, el Pistolero! 🤝💙https://t.co/km5C7sRNVZ 👈#HaHoHe pic.twitter.com/6Jw7ocN3ww— Hertha BSC (@HerthaBSC) September 1, 2022
المهاجم الدولي البولندي انضم إلى هيرتا برلين عام 2020 قادمًا من ميلان.
وخاض بيونتك 58 مباراة مع هيرتا، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 4.
وخرج بيونتك معارًا إلى فيورنتينا في الموسم الماضي، وسجل بقميصه 6 أهداف في 18 مباراة.
ويمتلك بيونتك تجربة مثيرة سابقة في الدوري الإيطالي رفقة جنوى وميلان.
اللاعب صاحب الـ 27 عامًا انضم إلى جنوى في 2018 قادمًا من كراكوفا البولندي مقابل 4 ملايين ونصف المليون يورو.
وبرز بيونتك في صفوف جنوى بتسجيله 19 هدفًا في 21 مباراة، لينتقل إلى ميلان في يناير 2019 مقابل 35 مليون يورو.
ورغم انطلاقته القوية مع الروسونيري، لكنه اكتفى بتسجيل 16 هدفًا في 41 مباراة خاضها مع ميلان.
ويمتلك بيونتك 23 مباراة دولية مع منتخب بولندا، سجل خلالها 10 أهداف.
وغاب اللاعب عن قائمة بلاده في يورو 2020 بسبب كسر في الكاحل، لكنه يسعى لحجز مقعده في مونديال 2022 بشهر نوفمبر المقبل.
من جانبه، فـ ساليرنيتانا الذي نجح في البقاء بالدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، يواصل تدعيم صفوفه.
فريق المدرب دافيدي نيكولا عقد 21 صفقة متنوعة حتى اللحظة في الانتقالات الصيفية.
وجاءت صفقات ساليرنيتانا حتى اللحظة:
- المدافع الإيطالي ماتيو لوفاتو قادمًا من أتالانتا مقابل 7 ملايين يورو.
- المدافع النمساوي فلافيوس دانيليوك قادمًا من نيس مقابل 5 ملايين يورو.
- المهاجم الإيطالي فيديريكو بوناتزولي قادمًا من سامبدوريا مقابل 5 ملايين يورو.
- الظهير الأيسر الكرواتي دوماجوي براداريتش قادمًا من ليل مقابل 5 ملايين يورو.
- لاعب الوسط الإيطالي جوليو مادجيوري قادمًا من سبيزيا مقابل 4,5 ملايين يورو.
- لاعب الوسط النرويجي إيميل بوهينين قادمًا من سسكا موسكو مقابل 3,2 ملايين يورو.
- لاعب الوسط السنغالي مامادو كوليبالي قادمًا من أودينيزي مقابل 3 ملايين يورو.
- المهاجم البرازيلي ميكايل قادمًا من سبورت ريسيفي مقابل مليونين و700 ألف يورو.
- المهاجم التشيلي دييجو فالنسيا قادمًا من أونيفيرسيداد كاتوليكا مقابل مليونين و500 ألف يورو.
- المهاجم السنغالي بولاي ديا قادمًا من فياريال لمدة موسم على سبيل الإعارة.
- المدافع التونسي ديلان برون قادمًا من ميتز مقابل مليون يورو.
- الظهير الأيمن الإيطالي باسكوالي ماتزوكي قادمًا من فينيسيا مقابل مليون يورو.
- الظهير الأيسر البولندي بافل ياروزينسكي قادمًا من جنوى مقابل مليون يورو.
- المدافع الإيطالي لورينزو بيرولا قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.
- لاعب الوسط الهولندي توني فيلينا قادمًا من إسبانيول لمدة موسم على سبيل الإعارة.
- لاعب الوسط القبرصي جيورجيوس كاستانوس قادمًا من يوفنتوس مقابل 300 ألف يورو.
- الظهير الأيمن الفرنسي جونيور سامبيا قادمًا من مونبلييه في صفقة انتقال حر.
- المهاجم النرويجي إريك بوثيم قادمًا من كراسنودار في صفقة انتقال حر.
- حارس المرمى الإيطالي لويجي سيبي قادمًا من بارما في صفقة انتقال حر.
- الجناح الإيطالي أنطونيو كاندريفا قادمًا من سامبدوريا في صفقة انتقال حر.
- المهاجم البولندي شيشتوف بيونتك قادمًا من هيرتا لمدة موسم على سبيل الإعارة.