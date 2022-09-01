إيليكت التشادي يكشف لـ في الجول موعد ومكان مواجهة الذهاب أمام الزمالك

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 15:23

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

تلقى نادي إيليكت سبور التشادي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد موعد ومكان مباراة ذهاب الدور التمهيدي أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وحدد كاف يوم الأحد 18 من شهر سبتمبر الجاري موعدا لإقامة ذهاب الدور التمهيدي بين الزمالك وإيليكت سبور التشادي.

وقال طاهر أحمد نائب رئيس إيليكت سبور لـ FilGoal.com: "كاف أخطرنا بتحديد يوم 18 سبتمبر موعدا لمواجهة الزمالك في الذهاب".

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وكشف "المباراة ستكون في العاصمة الكاميرونية ياوندي".

وبسؤاله عن مباراة الإياب أجاب "لم يصلنا موعد مباراة الإياب والمقرر إقامتها في مصر".

وكان من المقرر إقامة مباراة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر الجاري.

وتواصل الزمالك مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة بسبب المشاركة في كأس لوسيل.

ويلعَب الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال بافتتاح ملعب لوسيل يوم 9 سبتمبر أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022.

وحاول الزمالك حل تلك الأزمة عن طريق إقناع الفريق التشادي بلعب مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

لكن الفريق التشادي استقر في النهاية على خوض الذهاب في الكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو.

الزمالك إليكت سبور دوري أبطال إفريقيا
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