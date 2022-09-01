الـ19.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع مدافع ولفرهامبتون

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

ويلي بولي - نوتنجهام فورست

أعلن نوتنجهام فورست تعاقده مع ويلي بولي قادما من ولفرهامبتون في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم ويلي بولي إلى نوتنجهام لمدة موسمين، أي حتى صيف 2024.

وكان بولي (31 عامًا) انضم إلى ولفرهامبتون صيف 2018 وخاض مع الفريق 89 مباراة.

ونجح المدافع الإيفواري خلال مواسمه الأربعة مع وولفز في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وشارك بولي في 13 مباراة مع منتخب بلاده حتى الآن، بعد أن ظهر لأول مرة ضد مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في نوفمبر 2020.

ويعتبر بولي الصفقة الـ19 لـ نوتنجهام فورست هذا الصيف بعد الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

تعاقد نوتنجهام فورست مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ، ولاعب الوسط ريمو فرويلر قادما من أتالانتا الإيطالي.

كما ضم لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد، وأوريل مانجالا من شتوتجارت الألماني، وشيخو كوياتي في صفقة انتقال حر، وإيمانويل دينيس من واتفورد ومورجان جيبس وايت من ولفرهامبتون ورينان لودي من أتليتكو مدريد وهوانج من بوردو الفرنسي.

نوتنجام فورست ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
برشلونة يعلن انتقال برايثويت إلى إسبانيول تعرف على صفقة الزمالك الجديدة إبراهيما نداي حضر بديل فوفانا.. ليستر سيتي يضم البلجيكي فايس إفريقي جديد ينضم إلى الليجا.. رايو فايكانو يتعاقد مع مدافع غانا في الجول يكشف جديد موقف زيزو.. عرض رسمي وصل الزمالك.. مصير مفاوضات نانت ورغبة اللاعب مباشر سوق الانتقالات - مهاجم ميلان السابق يعود لـ إيطاليا.. ووجهة مفاجئة لـ مارسيلو تقرير برازيلي: مارسيلو يقترب من الانضمام إلى ليستر سيتي عودة بوم بوم بوم إلى إيطاليا.. ساليرنيتانا يضم بيونتك
أخر الأخبار
برشلونة يعلن فسخ تعاقد برايثويت بالتراضي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن انتقال برايثويت إلى إسبانيول 4 دقيقة | ميركاتو
تعرف على صفقة الزمالك الجديدة إبراهيما نداي 6 دقيقة | ميركاتو
حضر بديل فوفانا.. ليستر سيتي يضم البلجيكي فايس 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: مباراة إيفرتون ستكون معركة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إفريقي جديد ينضم إلى الليجا.. رايو فايكانو يتعاقد مع مدافع غانا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف جديد موقف زيزو.. عرض رسمي وصل الزمالك.. مصير مفاوضات نانت ورغبة اللاعب 33 دقيقة | ميركاتو
مباشر سوق الانتقالات - مهاجم ميلان السابق يعود لـ إيطاليا.. ووجهة مفاجئة لـ مارسيلو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد