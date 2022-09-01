الـ19.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع مدافع ولفرهامبتون

أعلن نوتنجهام فورست تعاقده مع ويلي بولي قادما من ولفرهامبتون في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم ويلي بولي إلى نوتنجهام لمدة موسمين، أي حتى صيف 2024.

وكان بولي (31 عامًا) انضم إلى ولفرهامبتون صيف 2018 وخاض مع الفريق 89 مباراة.

ونجح المدافع الإيفواري خلال مواسمه الأربعة مع وولفز في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وشارك بولي في 13 مباراة مع منتخب بلاده حتى الآن، بعد أن ظهر لأول مرة ضد مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في نوفمبر 2020.

Welcome to Nottingham Forest, Willy Boly ❤️#NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) September 1, 2022

ويعتبر بولي الصفقة الـ19 لـ نوتنجهام فورست هذا الصيف بعد الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

تعاقد نوتنجهام فورست مع المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين، والظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز من ليفربول، والمدافع السنغالي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس، والظهير الأيمن الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا، والظهير الأيسر الإنجليزي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ، ولاعب الوسط ريمو فرويلر قادما من أتالانتا الإيطالي.

كما ضم لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبراين قادمًا من هدرسفيلد تاون، والظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو من نفس الفريق، ولاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي، والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد، والحارس الويلزي وين هينيسي قادما من بيرنلي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون قادما من مانشستر يونايتد، وأوريل مانجالا من شتوتجارت الألماني، وشيخو كوياتي في صفقة انتقال حر، وإيمانويل دينيس من واتفورد ومورجان جيبس وايت من ولفرهامبتون ورينان لودي من أتليتكو مدريد وهوانج من بوردو الفرنسي.