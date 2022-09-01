بيراميدز يجدد تعاقد الشناوي لمدة ثلاثة مواسم

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي

أعلن نادي بيراميدز استمرار أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويستمر الشناوي مع نادي بيراميدز حتى صيف 2025، وكان قد انتقل للفريق في 2018.

وعاد الشناوي في يونيو الماضي للمشاركة في المباريات بعد غياب 11 شهرا للإصابة.

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ومنذ عودة الشناوي من الإصابة خاض 12 مباراة مع فريق بيراميدز هذا الموسم في مختلف المسابقات.

واستقبلت شباك أحمد الشناوي ثمانية أهداف في 12 مباراة.

بينما حافظ على نظافة شباكه سبع مرات.

وبدأ الشناوي مسيرته مع النادي المصري قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2012.

ورحل الشناوي عن الزمالك في صيف 2018 منتقلا إلى فريق بيراميدز.

وخاض الشناوي إجمالي 63 مباراة مع بيراميدز منذ انضمامه إلى الفريق وحافظ على نظافة شباكه في 30 منهم.

بيراميدز أحمد الشناوي
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