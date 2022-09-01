ذا أثلتيك: لتعويض النني.. أرسنال يستعد لتقديم عرض إلى دوجلاس لويز

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - أستون فيلا

يستعد أرسنال لتقديم عرض إلى دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحسب ذا أثليتك.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن أرسنال بدأ بالتحرك لتعويض غياب محمد النني بعد الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

ونوهت الصحيفة أنّ من جانب أستون فيلا لايزال موقفه ثابت ويريد الاحتفاظ باللاعب التي ينتهي عقده يونيو المقبل أطول فترة ممكنة.

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وقال ستيفن جيرارد المدير الفني لـ أستون فيلا بخصوص ذلك في مؤتمر صحفي سابق: "أوضحت ذلك من قبل أنا أريده لاعبا في فريقنا لكن الأمر يعود إليه وإلى وكيله، نحن كفريق ليس في وضع لخسارة أحد اللاعبين لكن النادي يرى الأفضل بالنسبة إليه".

دوجلاس لويز بدأ مسيرته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد عام 2017، قبل انتقاله إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الدوري الإسباني.

انضم لويز إلى أستون فيلا صيف 2019 وخاض 107 مباراة منها أربع مباريات حتى الآن هذا الموسم.

وشارك الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 2020 تسع مباريات حتى الآن بقميص البرازيل، وحصل على المركز الثاني مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2021.

وضع مُبهم

حالة من الغموض تحيط بطبيعة الإصابة التي تعرض إليها النني أمام فولام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

خرجت صحيفة "ذا أثليتك" حينها وكشفت طبيعة الإصابة الكبيرة رغم استكالمه المباراة ونوهت وأشارت إلى لغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

فيما تحدث ميكيل أرتيتا لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قبل دقائق من مباراة فريقه ضد أستون فيلا وأوضح أن النني سيغيب لفترة دون الكشف عن مدة الغياب وطبيعة الإصابة.

وتتزامن إصابة النني مع لاعب وسط أخر توماس بارتي لتشكل مشكلة لأرسنال الذي بدأ موسمه بأفضل طريقة ممكنة.

وينفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من المسابقة.

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