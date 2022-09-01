رومانو: تمت.. سيرجينو ديست إلى ميلان

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

سيرجينو ديست لاعب برشلونة

أتم ميلان اتفاقه مع سيرجينو ديست ظهير أيمن برشلونة في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يعلن ناديا ميلان وبرشلونة بشكل رسمي مساء اليوم بعد وصول اللاعب إلى ميلانو.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المختص بسوق الانتقالات أن ديست سافر بالفعل إلى مدينة ميلانو.

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وأشار رومانو إلى أن ديست وصل ميلانو رفقة وكيله من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

وأوضح صحفي سكاي أن توقيع العقود سيتم في تمام الرابعة تقريبا قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي.

واتفق ناديا برشلونة وميلان على كافة التفاصيل ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

وكشف رومانو أن الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 20 مليون يورو.

وإذا قرر ميلان تفعيل خيار الشراء فسينضم ديست إلى صفوف ميلان حتى صيف 2027.

وانضم ديست -21 عاما- إلى صفوف برشلونة من أياكس في صيف 2020.

ولم يشارك ديست في مباريات الموسم الحالي مع برشلونة بعد خروجه من حسابات تشافي.

وخاض ديست الموسم الماضي 31 مباراة مع برشلونة في كافة المسابقات وصنع أربعة أهداف.

برشلونة ميلان ديست
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