أليجري: كان علينا تقديم أداء أفضل أمام سبيزيا.. وحققنا الأهم

يؤمن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن فريقه كان عليه تقديم أداء أفضل أمام سبيزيا، لكنه شدد على أن البيانكونيري حقق المهم من المباراة.

وحقق يوفنتوس 3 نقاط ثمينة بالفوز على سبيزيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قدمنا ​​أداءً جيدًا في البداية، ثم تراجعنا وواجهنا بعض الصعوبات في إبعاد الكرات الخطيرة وأبطأنا حركة الكرة، وبالتالي منحنا سبيزيا الثقة".

وأضاف "عانينا قليلًا، ولكن كان علينا أن نقدم ما هو أفضل. الفوز هو ما يهم وقد حققناه دون أن نستقبل أهدافا، ويجب أن نكون سعداء بذلك".

وتابع "يجب أن نتحسن، وأن نفهم أنه عند امتلاكنا الكرة علينا التحكم في المباراة وإدارتها بشكل أفضل".

وأكمل "يجب ألا نتوقف عن الحركة، لأننا إذا بقينا في مراكزنا يصبح كل شيء أكثر صعوبة"

وسجل دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول وأضاف أركاديوز ميليك الهدف الثاني في اللقاء الذي لُعب في ملعب أليانز (تورينو).

أركاديوز ميليك المنضم حديثا لصفوف يوفنتوس سجل اول أهدافه بقميص السيدة العجوز.

النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا عاد للظهور مجددا بقميص يوفنتوس بعد غيابه خلال مباراتي سامبدوريا وروما بالجولتين الماضيتين بسبب الإصابة.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بينما توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

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